Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerin ini imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen mağara imha edildi. MSB'den yapılan açıklamada ele geçirilen yaşam malzemesinin kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlerin kullandığı mağaranın imha edildiğini duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan aramada ele geçirilen yaşam malzemesi kullanılamaz hale getirildi" denildi.