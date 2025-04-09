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Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerin ini imha edildi

Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerin ini imha edildi

18:169/04/2025, Çarşamba
DHA
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Mağarada ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.
Mağarada ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen mağara imha edildi. MSB'den yapılan açıklamada ele geçirilen yaşam malzemesinin kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlerin kullandığı mağaranın imha edildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan aramada ele geçirilen yaşam malzemesi kullanılamaz hale getirildi" denildi.



#Pençe-Kilit
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