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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ü şehit eden 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

07:12 . 13/05/2023 Cumartesi
AA
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ü şehit eden 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük'ü şehit eden 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor."





#MSB
#PKK
#Pençe-Kilit Harekatı
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