Şehitlerin yüzü aklınıza gelsin

Kılıçdaroğlu’nun HDP, PKK ve FETÖ ile ilgili vaatleri de toplumun her kesiminden tepki çekiyor. Şehit ve gazi aileleri yarın gerçekleşecek olan cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimleri için vatandaşlara çağrıda bulundu. Aileler, “Oy kullanırken aklınızın bir köşesinde şehit ve gazilerimiz olsun” dedi. Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz da, “Seçim günü oy pusulasında şehitlerin yüzü gözünüzün önüne gelsin. Vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını veren şehitlerin katillerini nasıl dışarı çıkarmayı vaat ediyorlar.” ifadelerini kullandı.