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Şehitlerin yüzü aklınıza gelsin

Şehit ve gazi aileleri yarın gerçekleşecek olan cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimleri için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 13/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Mehmet Yavuz.

Mehmet Yavuz.

Kılıçdaroğlu’nun HDP, PKK ve FETÖ ile ilgili vaatleri de toplumun her kesiminden tepki çekiyor. Şehit ve gazi aileleri yarın gerçekleşecek olan cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimleri için vatandaşlara çağrıda bulundu. Aileler, “Oy kullanırken aklınızın bir köşesinde şehit ve gazilerimiz olsun” dedi. Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz da, “Seçim günü oy pusulasında şehitlerin yüzü gözünüzün önüne gelsin. Vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını veren şehitlerin katillerini nasıl dışarı çıkarmayı vaat ediyorlar.” ifadelerini kullandı.


Muharrem İnce'ye kurulan 'sahte dekont' kumpasının perde arkası: Yeniçağ Gazetesi'nin çalışanı çıktı
Muharrem İnce'ye kurulan 'sahte dekont' kumpasının perde arkası: Yeniçağ Gazetesi'nin çalışanı çıktı

Günlerdir 'kaset' ve 'para aldı' operasyonlarına maruz kalan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün yaptığı açıklamayla cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu. Emniyet, İnce hakkında provokatif paylaşımlarda bulunan 13 hesabı tespit etti. Sosyal medyada dolaşıma sokulan görsellerin yurt dışı kaynaklı olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu belirlendi. Sahte dekontları ilk paylaşan kişinin CHP yönetimindeki İBB tarafından fonlanan ve İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ Gazetesi'nin muhabiri Tülün Köksal olduğu ortaya çıktı.



#Şehit ailesi
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Seçim
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