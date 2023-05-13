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Pençe- Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: Hatay'a şehit ateşi düştü

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük şehit oldu. Küçük'ün acı haberi memleketi Hatay'ın Hassa ilçesindeki ailesine verilirken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından taziye mesajında bulundu.

00:45 . 13/05/2023 Cumartesi
DHA
Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük, PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük, PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük'ün (23) acı haberi, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesindeki ailesine verildi.

Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük'ün acı haberi, memleketi Hassa ilçesi Mazmanlı Küçükger Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Şehidin evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin annesi Zöhre ve babası Yakup'u, yetkililer teselli etti. Eve giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti. Şehidin ikiz kardeşi Mustafa Küçük'ün de sözleşmeli er olarak görev yaptığı belirtildi. Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin, bugün düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

MSB'den taziye mesajı

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da (MSB) Twitter üzerinden taziye mesajı yayınladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözlerine yer verilen mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız, 12 Mayıs 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."



#Şehit
#Hatay
#Pençe- Kilit Harekatı
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