Pendik'te bir okuldaki kitap listesi valiliği harekete geçirdi: Okul müdürü açığa alındı

16:5114/05/2026, Perşembe
Pendik'te bir okulda hazırlandığı iddia edilen kitap okuma listesine ilişkin idari soruşturma başlatıldı.
İstanbul Valiliği, Pendik'te bir okulda hazırlandığı iddia edilen kitap okuma listesine ilişkin soruşturma başlatıldığını ve okul müdürünün açığa alındığını bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya hesaplarından, Pendik'te bulunan bir okulda hazırlandığı ileri sürülen kitap okuma listesi hakkında çeşitli iddialar paylaşıldığı belirtildi.

Okul müdürü: İmzam taklit edildi

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan kitap okuma listelerinde, sosyal medya paylaşımlarında adı geçen kitaplar bulunmamaktadır. Konuyla ilgili görüşülen okul müdürü, söz konusu kitap okuma listesindeki imzanın kendisine ait olmadığını, imzasının taklit edildiğini, kendisinin de bu listeden sonradan haberdar olduğunu beyan etmiştir.

Okul müdürü açığa alındı

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, okul müdürü açığa alınmıştır"


