Personelin yarısı kadın

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyelerine, bu konudaki politika ve faaliyetler ile yargı alanındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetten kaynaklanan suçların etkin şekilde soruşturulması amacıyla 81 il, 144 ilçe adliyesinde Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Büroları kurulduğu bilgisini veren Tunç, “Bu bürolar, 2019’dan itibaren faaliyete geçti. 2019'a kadar bir soruşturmanın tamamlanması ortalama 186 gündü. Yapılan çalışmalarla bu süre 50 günün altına düştü. Mağdur kadınların ifadelerinin alınabileceği adliyelerde özel Adli Görüşme Odaları kurduk” dedi.

POZİTİF AYRIMCILIK

Adalet Akademisi'nde geçen yıl görevde olan 1469 hakim ve savcı ile 830 hakim ve savcı adayının kadına şiddetle ilgili eğitim aldığını kaydeden Tunç, bakanlığının kadın istihdamı konusunda da pozitif ayrımcılık yaptığını ifade etti: “Hakim ve savcıların yüzde 38'i kadın. 3 bin 503 hakim-savcı adayının 1363'ü kadın. Yargıda yüzde 40'a varan bu durum uluslararası raporlarda da olumlu karşılanıyor. Ceza infaz koruma kurumlarında erkek daha ağırlıklı. Ama orada da 3'te 1 oranında kadın çalışan söz konusu. 96 bin 508 personelden 42 bin 545'i, yani yarısı kadınlardan oluşuyor. Kadın istihdamı konusunda Adalet Bakanlığı, kadına pozitif ayrımcılık yapıyor.”

Kadın cinayetleri azaldı

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik eleştirilere yanıt veren Bakan Tunç, kadın cinayetlerinin azaldığını ifade etti: “Sözleşme direkt uygulanabilirliği olan bir husus değil. Bizi asıl bağlayan 6284 Sayılı Kanun'daki hükümler, sözleşmeden daha ileri noktada düzenlemeler içeriyor. Önemli olan uygulamanın gerçekleşmesi ve kadınların şiddetten korunması, kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi. Son yıllara baktığımızda kadın cinayetlerinde artış yok, azalış olduğunu görüyoruz. 2021'de 343, 2022'de 358, 2023’te 315, bu yıl ise şu ana kadar 107 kadın cinayeti söz konusu. Ülkemizde hiç kadın cinayeti olmasın istiyoruz. Bu konuda topyekûn mücadele şart."







