Pes dedirten savunma: Cezadan kurtulmak için 'benim eniştem savcı' dedi

Ankara’da sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri cadde ve sokaklardaki kontrol noktalarında çalışmalarını sabaha kadar sürdürüyor. Eskişehir Yolu üzerindeki kontrol noktasında sürücüleri durduran polis ekipleri, alkollü olduğundan şüphelendikleri araç sürücüsü Can T.’ye alkol muayene testi yaptı.

Polisler, 152 promil alkollü olduğu ve yanındaki arkadaşıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini tespit ettikleri iki arkadaşa, toplam 7 bin 650 TL idari para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine de el koyulurken araç, çekici vasıtasıyla otoparka götürüldü.

İHA Ankara’da sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri cadde ve sokaklardaki kontrol noktalarında çalışmalarını sabaha kadar sürdürüyor.

Yasağı ihlal edince “eniştem savcı” dedi

Eskişehir Yolu’nda polis ekiplerinin kontrol noktasından taksi ile yoluna devam etmek isteyen yolcu Cansu K., izin belgesi olmaması üzerine araçtan indirildi. Kendisine sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacağını anlayan kadın polis ekiplerine “Beni daha önce 4 kontrol noktasından neden geçirdiler? Kimse ceza yazmadı siz neden yazıyorsunuz?” dedi.

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Kadın ayrıca, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Görüntüleri silin. Benim amcam polis. Eniştem savcı.” şeklinde konuştu.

İdari para cezası tutanağını imzalayan kadın, tekrar taksiye binerek yoluna devam etti.

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