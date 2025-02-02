Pınar Gültekin cinayeti davasında çok tartışılacak karar: Yargıtay ağırlaştırılmış müebbet kararını bozdu

Vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın dosyasında, Yargıtay 'canlı canlı yakılarak öldürme, canavarca hisle değildir' diyerek ağırlaştırılmış müebbet hapis kararını bozdu. Yargıtay, Avcı'nın niteliksiz kasten öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak yargılanmasını istedi.

Ailenin avukatı tepki gösterdi: Diri diri yakıldığı tespit edilen maktule...

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, " Yine dosyada bulunan adli tıp kurumu raporuna göre henüz canlıyken diri diri yakılan, üzerine beton dökülerek nehre atılan Pınar Gültekin'in canavarca hisle öldürülmediği şeklindeki tespit ise inanılmazdır. Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesinin gerekçesinde dahi canavarca hisle öldürme haline örnek olarak kişinin canlı yakılması gösterilmişken, adli tıp raporuna göre diri diri yakıldığı tespit edilen maktule Pınar Gültekin'in ölümünün canavarca hisle gerçekleştirilmediğini söylemek son derece manidar ve düşündürücüdür. Bir kimseyi diri diri yakmak canavarca hisle öldürme değilse, hangi durumda bu nitelikli hal uygulanabilecektir? Bunu anlayabilmek mümkün değildir."

Pınar Gültekin ve katil Cemal Metin Avcı

Karar kesinleşirse sadece 7 yıl cezaevinde kalacak

"Geldiğimiz noktada İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda karar verir ve karar bu haliyle kesinleşirse; sanık Cemal Metin Avcı 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecektir. Kendisine netice ceza olarak 12 yıl hapis cezası verilmesi halinde, şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları tatbik edildikten sonra 7 yıl cezaevinde kalacaktır." dedi.

Mağdur aile vekili olarak görev yaptığımız müvekkillerin kızı Pınar Gültekin'in hunharca ve vahşice katledilmesine ilişkin dosya kapsamında, İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi 4. Ceza Dairesi sanık Cemal Metin Avcı hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesine göre tasarlayarak ve… — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) February 1, 2025

Pınar Gültekin'e ne olmuştu?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Cani kardeşler aynı davada yargılanıyor

Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davanın on üçüncü duruşmasında, sanık Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, sanığın cezası uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirilmişti. Mahkeme, Mertcan Avcı ve diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşımıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, duruşmalı görülen istinaf sürecinde Cemal Metin Avcı'nın ağırlaştırılmış müebbet, kardeşinin de 4 yıl hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Acılı anne: Kızımın yanık kokusunu alıyorum

Şefika Gültekin, "Çok acı, kimse yaşamasın. Büyüt, üniversite okut, bir cani gelsin diri diri yaksın. 2 senedir bu mahkeme sürüyor. O en ağır ceza almazsa biz ölürüz. Adalet yerini bulsun. Kadınları öldürenler bu davalardan cesaret alıyor. Ben Muğla'ya her gittiğimde kızımın yanık kokusunu alıyorum."

Pınar Gültekin'in mezarı başındaki ailesi



