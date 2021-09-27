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MUĞLA

Gültekin ailesinin avukatı: Pınar yakılırken hayattaymış

Muğla'da geçen yıl canice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in davası ertelendi. Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Gültekin ailesinin avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, Adli Tıp İhtisas Kurumu raporuna göre Pınar Gültekin’in henüz hayattayken yakıldığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Gültekin ailesinin avukatı: Pınar yakılırken hayattaymış
Pınar Gültekin

Pınar Gültekin cinayeti davasının 6’ncı duruşması Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya Pınar Gütekin’in babası Sıddık ve annesi Şefika Gültekin, haklarında suç delillerini gizlemekten iddianame hazırlanan cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’nın babası Selim Avcı, annesi Ayten Avcı ve iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan ve boşandığı eşi Eda Karügün katıldı.

Duruşmada katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın annesi, babası, babasının iş ortağı ve eski eşi sanık olarak dinlendi. 4 sanığın ifadelerinin ardından çapraz sorgulama yapıldı. SEGBİS kanalıyla duruşmaya katılan sanık Cemal Metin Avcı, olayların bu şekilde gelişmesinden pişman olduğunu öne sürdü.

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Sanıkların ifade ve çapraz sorgulamalarının ardından mahkeme heyeti ara karar için duruşmaya ara verdi. Açıklanan ara kararda İstanbul Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun raporu ve ABD’ye cep telefonu Icloud için yazılan müzekkereye cevap geldiği belirtilerek, cevabın incelenmesi için için duruşmanın 1 Kasım tarihine ertelendiği belirtildi. Mahkeme Cemal Metin Avcı’nun tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.

Pınar Gültekin yakılırken hayattaymış

Duruşma sonrası açıklama yapan Pınar Gültekin ailesinin avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, “Cinayeti işleyen Cemal Metin Avcı. Ona ilk gün yardım eden Mertcan Avcı, fakat daha sonraki süreçte ayın 20’sinde suç delillerini gizleyen kişi ise bugün yargılanan 4 sanık. Bunlar Cemal Metin Avcı’nın annesi, babası, babasının iş ortağı ve eski eşi. Biz sanıkların hepsinin ayrı ayrı tutuklanmasını istedik. Fakat mahkeme tutuklama taleplerimizi bu aşamada reddetti. Sanıkların avukatları meslektaşlarımız sanıkların duruşmalara katılmamalarını istediler. Mahkeme bunu reddetti. Dosya ilerliyor. Esasen beklenen bir müzekkere vardı Amerika Birleşik Devletleri’nden. Bugün itibari ile mahkeme başkanı bu müzekkereye cevabın geldiğini söyledi. Onlar da inceleyememişler. Biz duruşma öncesi aldık ama baktığınız zaman sadece üst yazı var Türkçe olarak. Diyor ki, ‘Adalet Bakanlığının görüşmesi neticesinde Amerika’dan gelen cevabi yazı bu şekildedir’ diyor. ‘Amerika’ya bir takım evraklar gönderilmiştir. Başka bir talebiniz var ise değerlendirelim’ diyor. Ama ne geldi ne gitti mahkeme dahi bilmiyor bunu. Çünkü onlar da daha evrakları açıp bakamamışlar” dedi.

Tek kelime: Vahşet!
GÜNDEM
Tek kelime: Vahşet!

Adli Tıp İhtisas Kurumu raporuna göre Pınar Gültekin’in henüz hayattayken yakıldığını belirten Avukat Koçoğlu, “Bugüne kadar raporlar iki şekildeydi. Hep veya diyordu. Yani boğma veya yakma diyordu. Fakat son gelen raporda veya ibaresi ’ve’ye dönmüş. Burada Pınar Gültekin’in katledilmesi sadece boğma değil, boğma ve aynı zamanda yakma. Yani aslında Pınar Gültekin öldürüldüğü zaman hayattaymış. Bununla ilgili de sanık müdafilerinin bir takım itirazları oldu. Bu rapor çok uygun değil, yeni rapor alınsın diye. Mahkeme de bunu reddetti” dedi.

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