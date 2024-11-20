Pınarbaşı'nda 60 yıllık rüya gerçek oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl altyapı çalışmaları başlatılan Pınarbaşı ilçesinde doğal gaz ateşi Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın katıldığı törenle yakıldı. Pınarbaşı ilçe meydanında gerçekleşen gaz verme törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Pınarbaşı Kaymakamı Salih Ağar, AK Parti milletvekilleri S. Bayar Özsoy, Dursun Ataş, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Büyükşehir Belediyesi, Kayserigaz ve SOCAR yetkilileri ile ilçe sakinleri katıldı.

Törende mehter takımı konseri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Başkan Büyükkılıç, kendilerini seven, güvenen, seçen Kayserililere layık olmaya, hizmet etmeye gayret ettiklerini kaydederek, “Birlikte güçlü olduğumuzu biliyoruz. O açıdan da dayanışma içinde olacağız” dedi.





VERDİĞİMİZ HER SÖZDE DURUYORUZ

Pınarbaşı ilçesine verdikleri sözde durduklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev bizler için çok önemli. Bu iki güzel insanın ismini zikretmeden geçemem, onların talimatlarıyla bu çalışmaların yapıldığını da bilelim. SOCAR ve Kayserigaz’ımız iki devlet bir millet anlayışıyla burada hizmet yürütüyor. Biz birlikte güçlüyüz. Pınarbaşı’mızın güzel insanlarına böyle anlamlı ve önemli bir hizmeti ulaştırmaktan keyif alıyoruz. Verdiğimiz sözde duruyoruz” diye konuştu.





YERİNDE VE ZAMANINDA HİZMET

Başkan Büyükkılıç, hizmete devam vurgusu yaparak, “Gazımızı bugün veriyoruz. Sonrasında da boruların geçtiği yerlerde yapılması gereken hizmetler var. Biz Kayseri’yiz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’yiz. 16 ilçe de benim ilçem, 16’sını da bağrıma basıyorum. Biz yerinde hizmeti, zamanında hizmeti hep beraber getireceğiz. Hizmete devam diyoruz” dedi. Başkan Büyükkılıç, konuşmasının sonunda 85 milyon için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.





Başkan Büyükkılıç ve SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov Kayserigaz’ın 700 bininci abonesi Hasan Yanık’a, ücretsiz 1 yıllık doğal gaz kullanım hediyesi takdim ettiler. Daha sonra Başkan Büyükkılıç, tören protokolü ile birlikte ilçeye ulaşan gazın ilk ateşi olan meşaleyi yaktı.

DOĞAL GAZ PINARBAŞI İÇİN BİR MİLAT

Pınarbaşı’nın uzak ve soğuk bir coğrafyada doğal gaza en çok ihtiyacı olan ilçe olduğunu ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise Pınarbaşı için bir milat olarak nitelediği doğal gazın ilçeye gelmesi konusunda memnuniyetini bildirdi.





Memduh Büyükkılıç

KONFOR ARTACAK KİRLİLİK AZALACAK

Pınarbaşı’nın ardından kentin en doğusunda bulunan Sarız ilçesine geçen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, burada ilçenin doğal gaz ile buluşması için gerçekleşen törene katıldı. Sarız ilçe meydanında gerçekleşen törene Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Sarız Kaymakamı Şafak Karaca, AK Parti milletvekilleri S. Bayar Özsoy ve Dursun Ataş, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov, Kayserigaz ve SOCAR yetkilileri, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı. Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu Sarız’ın göçünü önleyecek olan doğal gaz çalışmaları ile yaşam kalitesinin ve konforunun artacağını, çevre kirliliğinin azalacağını dile getirdi.











