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POLİTİKA

PKK elebaşı Salih Müslim'den hezimet itirafı: Hava harekatlarıyla çok sayıda örgüt yöneticisi öldü

Güvenlik güçlerinin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği nokta operasyonlar devam ederken terör örgütü PKK’nın üst düzey isimlerinden Salih Müslim, itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. 10 milyonluk kırmızı listede aranan Salih Müslim, hava harekatlarıyla çok sayıda örgüt yöneticisinin öldürüldüğünü söyledi. Örgütün SİHA, İHA ve Drone’lara karşı yalnız bırakıldığını söyleyen Salih Müslim, "Ne ABD, ne de Rusya bizim için Türkiye’yi karşısına almaz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK elebaşı Salih Müslimden hezimet itirafı: Hava harekatlarıyla çok sayıda örgüt yöneticisi öldü
Salih Müslim

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin üst düzey isimlerinden Salih Müslim, terör örgütünün yayın organlarına MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Hava harekatlarıyla çok sayıda örgüt yöneticisinin öldürüldüğünü söyleyen Salih Müslim'in itirafları şöyle:

“Türkiye'nin hava saldırıları artarak devam ediyor. Bu hakikati görmek lazım. ABD, Rusya ve diğer bazı ülkeler açıklamalar yaparak sadece kınıyor ve kaygılarını dile getiriyorlar. Türkiye bu açıklamaları dikkate almıyor.

"HER GÜN KAYIPLAR VERİYORUZ"

Ne Amerika, ne de Rusya bizim için Türkiye'yi karşısına almaz. Kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Uluslar arası güçler Türkiye'nin Suriye'ye yönelik saldırılarına karşı bazı açıklamalar yapmış olsa da, Türkiye bunu dinlemiyor.

Bu SİHA'lara, Drone'lara karşı bir çözüm üretmek zorundayız. Kendimizi korumak ve tedbirlimizi almak zorundayız. Her gün kayıplar veriyoruz.”

"SURİYELİLERİN GERİ GELMESİNE KARŞIYIZ"

1 milyon Suriyeli mültecinin ülkelerine geri gönderilmesine de karşı çıkan terörist elebaşı Salih Müslim, “Türkiye demografiyi değiştirmek istiyor. Buralar Türkiye işgali altındayken kimse geri dönemez, buralarda şu anda insanların can güvenlikleri yok, geri gelmesinler.

Briket evlerle kamp ve köy oluşturmaya çalışıyorlar. Afrin ve çevresine Türkiye'deki sığınmacıları yerleştirip buradaki demografiyi değiştirmek istiyorlar. Hava ve kara harekâtlarıyla Suriye'yi yangın yerine çevirdiler.

Mültecilerin geri gönderilmesine karşıyız, direneceğiz, kimse geri gelmesin. Bütün imkânlarımızla bu plana karşı direnmemiz meşrudur. Bunu da yapacağız” dedi.

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