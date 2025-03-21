PKK feshedildiğini açıklasın

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrının ardından örgütün feshine ilişkin kongre tarihi bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, “PKK kendini feshettiğini bir an önce açıklamalıdır” denildi.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü PKK’nın kendini feshettiğini bir an önce açıklaması gerektiğini vurguladı. MSB kaynakları, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
SURİYE’NİN İNŞASI SÜRÜYOR
Suriye'deki son duruma ilişkin soruları yanıtlayan kaynaklar, Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi, yeniden inşası ve kalkınması konusunda askeri, ekonomik, siyasi ve insani alanlarda temasların devam ettiği vurgulandı. Bakanlık kaynakları, “Suriye’nin acil ihtiyaçlarının tespiti ve çözümü noktasında askeri danışman ve irtibat personeli görevlendirilebilir. Suriye halkının refahı, istikrarı ve güvenliği için her türlü desteğe hazırız" açıklamasında bulundu.
PKK SON VERDİĞİNİ AÇIKLAMALI
Bakanlık kaynakları ayrıca, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı sonrasında terör örgütünün kendini feshine ilişkin olarak, "Terör örgütü tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini biran önce açıklamalıdır” ifadesini kullandı.
TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ
Son günlerde gündeme gelen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye'nin önemine dikkat çeken Bakanlık kaynakları, "Ülkemizin Avrupa güvenlik mimarisindeki yeri, Avrupa'nın beklentilerine göre değil, milli hak ve menfaatlerimize göre belirlenecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonel tecrübesi, modern teçhizatları ve etkin kabiliyetleriyle Avrupa güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır” ifadesini kullandı.
7 günde 21 terörist etkisiz
- MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, devam eden operasyonlara dair bilgi verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), başta terör olmak üzere ülkenin birlik ve bütünlüğüne yönelen her türlü tehdide karşı mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 21, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 523 terörist etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerini kullandı. Teslim olan teröristlere dair de bilgi veren Aktürk, “Geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK’lı terörist daha teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır” şeklinde konuştu.