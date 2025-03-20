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Evlat eylemine katılan anne: Terörsüz bir Türkiye istiyoruz

Evlat eylemine katılan anne: Terörsüz bir Türkiye istiyoruz

13:4320/03/2025, Perşembe
DHA
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Van'da evlat eylemine katılan Nazlı Sancar, "Tüm çocuklar dağda insinler, silahlarını bıraksınlar. Terörsüz bir Türkiye istiyoruz" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının kaçırıldığını belirten aileler, 98'inci haftada da Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Yürüyüşte polis de güvenlik önlemi aldı. Seslerinin duyulmasını engellemek için DEM Parti'de çalınan yüksek sesli müziğe tepki gösteren aileler, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

'13 yıldır evlat hasreti çekiyorum'

Eyleme katılan Nazlı Sancar, dağdaki kızı Şerima'ya kavuşacak günü beklediklerini belirterek, "Kızım 2012 yılında eli kolu bağlanarak dağa kaçırıldı. O tarihten bu yana kızımın peşindeyim ve evlat mücadelesi veriyorum. 6 yıldır da DEM parti önündeyiz. Burada hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Onlardan mal, mülk istememişiz, hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı geri versinler. Yine bir bayrama daha buruk giriyoruz. 13 yıldır evlat hasreti çekiyorum" dedi.

'Artık anneler ağlamasın'

'Terörsüz Türkiye' sürecini desteklediklerini belirten Sancar, "Bu sürecin başlamasına hepimiz sevindik. Tüm çocuklar dağda insinler, silahlarını bıraksınlar. Terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Artık anneler ağlamasın, asker ve polislerimiz şehit olmasın. Bunu istiyoruz. Allah'ın izniyle hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. Artık anneler ağlamayacak. 40 yıldır PKK'nın zulmüne uğruyoruz. 'Artık yeter' diyoruz. Evlatlarımızı geri versinler. Yıllardır evlat acısı çekiyorum, evladın tarifi yoktur" diye konuştu.



#Van
#Terör
#PKK

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