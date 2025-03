PKK ve tüm uzantıları silah bırakmalı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110'uncu yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Güler, Türkiye'nin etki ve ilgi alanının genişlemesi ve önemli misyonlar üstlenmesinde TSK’nın büyük payı olduğuna dikkat çekti. Uzun yıllar boyunca ülke gündeminin ilk sırasında hep terörle mücadelenin yer aldığını belirten Güler, TSK'nın ülkenin birlik ve bütünlüğüne yönelen her türlü tehdide karşı büyük kararlılıkla mücadele ettiğini, bu sayede terör örgütlerinin hareket kabiliyetinin sınırlandırılarak kritik aşamaya getirildiğini vurguladı:

“Bugün geldiğimiz noktada örgütün terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Ancak terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir. Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla söz konusu değildir. Nihai hedefimiz terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Bu yüzden sürecin sabote ve suiistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek, temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır. Devletimizin engin tecrübesi ve basiretine hepiniz güvenin ve müsterih olun.”

“Bu mücadelenin kahramanı olan her bir şehidimiz, milletimizin kalbinde sonsuza dek yaşayacak birer destan, her bir gazimiz ise cesaret ve fedakarlığın timsalidir. Nitekim bugün önemli bir süreç yaşanıyorsa ve tarihi bir adım atılacaksa, bu ağır bedel karşılığında olmuştur. Başarıya ulaşma yolunda en büyük ilham kaynağımız, vatanı ve milleti için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimiz ve bu uğurda gazilik mertebesine ulaşan kahraman gazilerimizdir. Asil milletimizin, söz konusu vatanı olduğunda her şeyden geçmeyi göze alabilen cesur ve yiğit evlatları var oldukça mukaddes vatanımız, ebediyen Türk yurdu olarak kalacaktır.”