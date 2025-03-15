Rusya'dan Öcalan'ın silah bırakma çağrısına ilk tepki

Rusya PKK'nın silah bırakacak olmasının istikrar ve güvenliği güçlendireceğini düşünüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İmralı'nın terör örgütü PKK’ya yönelik çağrısını değerlendirerek, "Bu adımın barışa katkı sağlayacağını ve bölgedeki istikrar ile güvenliği güçlendireceğini umuyoruz. Ayrıca, Şam ile SDG arasında yapılan anlaşmadan da memnuniyet duyuyoruz." şeklinde açıklamada bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Mariya Zaharova
, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya "silah bırakma" ve "kendini feshetme" çağrısına ve Şam'la SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Öcalan'ın 'silah bırakma' çağrısı
Öcalan'ın 'silah bırakma' çağrısı
Bebek katili Öcalan’ın örgüte silah bırakma çağrısına ilişkin Zaharova,
"Ülkede ve genel olarak bölgede şiddetin düşürülmesine, mevcut sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesi amacıyla güven ortamının oluşturulmasına yönelik her türlü adım ve girişimler memnuniyetle karşılanabilir. Bunun barışı sağlayacağını, istikrar ve güvenliği güçlendireceğini umuyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.
Suriye'de Şam yönetimi ve SDG anlaşması
Suriye'de Şam yönetimi ve SDG anlaşması
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin adlı terörist arasında imzalanan anlaşmaya dair ise Zaharova, şu ifadeleri kullandı:
- "Rusya, Fırat'ın doğusunun Suriye devletinin himayesine geri döndürülmesi için imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor. Bu anlaşma aynı zamanda o bölgede yaşayan tüm etnik ve mezhepsel grupların yasal hak ve çıkarlarını garanti ediyor. Genel olarak, Suriyeli vatandaşların kendi kaderlerini dış müdahale olmaksızın geniş bir diyalog çerçevesinde kendilerinin belirlemesi gerektiğine inanıyoruz. Suriye yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri yönetimi arasında imzalanan bu anlaşmayı, Suriye'nin birliğini sağlama ve güvenliğini ve istikrarını güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu anlaşmaların pratikte uygulanmasının şüphesiz birçok zorluk, tehdit ve çeşitli sorunlarla karşılaşacağını anlıyoruz. Bu zorlukların üstesinden gelmek için yapıcı çabaların sürdürülmesi ve elbette uzlaşmalara hazır olunması gerekmektedir. Her iki tarafın da bunu başarabileceğini umuyoruz."
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