Rusya'dan Öcalan'ın silah bırakma çağrısına ilk tepki

"Rusya, Fırat'ın doğusunun Suriye devletinin himayesine geri döndürülmesi için imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor. Bu anlaşma aynı zamanda o bölgede yaşayan tüm etnik ve mezhepsel grupların yasal hak ve çıkarlarını garanti ediyor. Genel olarak, Suriyeli vatandaşların kendi kaderlerini dış müdahale olmaksızın geniş bir diyalog çerçevesinde kendilerinin belirlemesi gerektiğine inanıyoruz. Suriye yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri yönetimi arasında imzalanan bu anlaşmayı, Suriye'nin birliğini sağlama ve güvenliğini ve istikrarını güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu anlaşmaların pratikte uygulanmasının şüphesiz birçok zorluk, tehdit ve çeşitli sorunlarla karşılaşacağını anlıyoruz. Bu zorlukların üstesinden gelmek için yapıcı çabaların sürdürülmesi ve elbette uzlaşmalara hazır olunması gerekmektedir. Her iki tarafın da bunu başarabileceğini umuyoruz."