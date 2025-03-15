Bizi bizden başkası anlatmasın: Büyük dönüşümün filmini kim çekecek?

Ülkemiz ve elbette bölgemiz büyük bir değişim/dönüşüm içinde. Özellikle Suriye’deki son durum bize gösteriyor ki Türkiye, yakın tarihi yazan aktörler arasında. 13 yıl sonra yaşanan hızlı gelişme, YPG’nin silah bırakma kararı, PKK’nın fesih süreci vs. derken bir film izler gibi şaşkınlıkla takip ediyoruz gelişmeleri.

Dünya üzerinde herhangi bir yerde böyle gelişmeler yaşandı mı çok geçmeden dizisi ve filmi yapılır. Yakın tarihte Hollywood tek başına bunu götürürken, artık dijital mecralar eliyle sinema dışındaki çeşitli platformlarda buna rastlıyoruz.

BİZİ BİZDEN BAŞKASI ANLATMAMALI

Peki, sadece Türkiye ve Suriye’yi değil, bütün bölgeyi etkileyen kritik gelişmelerin film ve dizilerini kimler yapacak? Ukrayna’da yaşananları ve Türkiye’nin oynadığı rolü kimler beyaz perdeye ve ekrana getirecek? Yarım asırlık sorun olan PKK’nın yok olma sürecini nerede izleyeceğiz? Gazze’de yaşananlar da bölge açısından çok şeyin değiştiğimi ve değişeceğini gösteriyor. Peki, bunu kim anlatacak?

Aslında bu sorular bir eylem çığlığıdır da… Çünkü sinema ve dizi potansiyeli olarak bölgenin en önemli aktörü olan Türkiye yapmazsa, dolarlarını nereye harcayacağını şaşırmış Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez sermayesinin ne yapacağını bilemeyiz. “Onlar yapmasın” demiyoruz elbette. Kalıcı şeylerin yapılabilmesi için Türkiye’nin öncülüğüne ihtiyaç olduğunu hatırlatıyoruz.

TABİİ’YE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Tam da bu noktada Tabii’ye ciddi iş düşüyor. Farklı dillerde yurt dışı yayınlarına da başlayacak olan Tabii’de yapılacak çalışmalar çok önemli. Son dönem yapımlarıyla dikkat çeken platformun, TRT’nin ve Türk dizi sektörünün yakın coğrafya başta olmak üzere dünyadaki etkisinin doğru kanalize edilmesi gerek. Doğru hikayeler, büyük prodüksiyonlar, uluslararası isimlerin rol aldığı yapımlarla Türkiye’nin bölgesel etkisi bugüne ve yarına etkili şekilde aktarılabilir.

Böylesi büyük bir misyon sadece Tabii’ye yüklenmemeli elbette. Ancak diğer dijital mecraların böyle bir derdinin olmayacağı aşikar.

GİŞE VE FESTİVALLER ÇOK ÖNEMLİ

Sinema salonları kesinlikle ihmal edilmemeli. İzleyicinin sinema salonu ile olan ilişkisi sallantıda olsa da çok özel mekanlar olarak sinemalar etki alanını devam ettirecek. Festivaller de hiç bitmeyeceğine göre başarılı sinema filmleri ile söz konusu etki ve yorum sağlıklı şekilde bugüne ve yarına ulaştırılmalı.

Son dönemde bölgemizde yaşananlar ve Türkiye’nin etkisi Batı’da başka bir yerde olsa tarihi yeniden yazıldığına dair yorumlar ve kahramanlık hikayeleri çoktan anlatılmaya başlanmıştı. Bunu biz de yapmalıyız.

Birkaç film ve dizi ile bu etkiye ulaşmak mümkün değil elbette. En az 10 yıllık projeksiyon ile yüzlerce sinema filmi ve dizi planlanmalı. Bu bir devlet politikası haline gelmeli. Aksi takdirde kahramanlıklarımız da bölgedeki gücümüz de başkalarının rol çalmasıyla sönük kalabilir.







