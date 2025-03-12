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Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

22:0212/03/2025, Çarşamba
DHA
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Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi R.M., tutuklandı.

Güvenlik güçleri, 2 gün önce merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda R.M.'yi, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı. R.M.'nin 'Terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan arandığı belirlendi. Jandarma ekiplerine teslim edilen R.M., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.M., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.





#PKK Terör Örgütü
#Yunanistan
#Kaçak

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