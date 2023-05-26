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PKK LGBT'yi dağa çağırdı

Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH), LGBT'yi eylem yapmaya çağırdı.

Burak Doğan
04:00 . 26/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

2016 yılında PKK ve MLKP'nin de aralarında bulunduğu yasa dışı terör örgütlerinin kurduğu Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH), LGBT'yi eylem yapmaya çağırdı. PKK ve MLKP gibi 10 ayrı yasa dışı örgütün öncülüğünü yapan HBDH'ye bağlı Komünist Kadınlar Birliği kuruldu. İlk kongresini yapan sözde birlik, kadın ve LGBT'yi aynı statüde sahiplendi. Aldığı kararları açıklayan örgüt, LGBT'ye ayrı bir sayfa açtı. “Kurtuluş mücadelesi” adı altında silahlı terör örgütüne katılması ve örgütlenmeye başlanması gerektiği vurgulandı. HBDH adına yapılan açıklamada “Kadınları ve LGBT örgütlü mücadeleyi daha da büyütmeye, devrimci savaşı yükseltmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.




#PKK
#LGBT
#MLKP
#Terör
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