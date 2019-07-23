‘PKK öldürdü’ diyemedi

Terör örgütüne zaman zaman destek açıklamaları yapan CHP yine sahnede. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Tunceli’de geçtiğimiz hafta eli kanlı terör örgütü PKK tarafından katledilen 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu’nun ailesini ziyaret etti.

Nupelda Güloğlu ve Ayaz Güloğlu

Çocukların PKK tarafından öldürüldüğünü söyleyemeyen Özel, ziyareti sosyal medya hesabından şu skandal mesajla paylaştı: “Genel Başkan Yardımcımız @veliagbaba, @PolatSaroglu ve vekillerimizle birlikte, bir patlayıcının infilak etmesiyle yaşamlarını yitiren Nupelda ve Ayaz’ın ailesini ziyaret ettik. Çocuklar ölmesin anneler ve babalar bu acıları yaşamasın diye üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız.”