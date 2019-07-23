Gündem PKK öldürdü diyemedi
POLİTİKA

‘PKK öldürdü’ diyemedi

Terör örgütüne zaman zaman destek açıklamaları yapan CHP yine sahnede.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Özgür Özel
Özgür Özel

Terör örgütüne zaman zaman destek açıklamaları yapan CHP yine sahnede. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Tunceli’de geçtiğimiz hafta eli kanlı terör örgütü PKK tarafından katledilen 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu’nun ailesini ziyaret etti.

Nupelda Güloğlu ve Ayaz Güloğlu

Çocukların PKK tarafından öldürüldüğünü söyleyemeyen Özel, ziyareti sosyal medya hesabından şu skandal mesajla paylaştı: “Genel Başkan Yardımcımız @veliagbaba, @PolatSaroglu ve vekillerimizle birlikte, bir patlayıcının infilak etmesiyle yaşamlarını yitiren Nupelda ve Ayaz’ın ailesini ziyaret ettik. Çocuklar ölmesin anneler ve babalar bu acıları yaşamasın diye üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız.”

Allah belanızı versin
GÜNDEM
Allah belanızı versin
Ceylanpınarın karşılığı verildi

Ceylanpınar'ın karşılığı verildi

Ağır silahlarla ateş altına alınan bölgede yedi hedef imha edildi.
İdlibde bilanço ağırlaşıyor

İdlib'de bilanço ağırlaşıyor

Hava saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısı 50'ye yükseldi.
Ceylanpınara roket atıldı

Ceylanpınar'a roket atıldı

Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara'da Suriye toplantısı

Ankara'da Suriye toplantısı

Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti.
8 terörist etkisiz

8 terörist etkisiz

Saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristlere hava harekatı.
Mescid-i Aksa'dan kovuldu

Mescid-i Aksa'dan kovuldu

Suudi gazeteci İsrail'in daveti ile gelmişti.

Motorine indirim

Motorine indirim

Bu geceden itibaren pompaya yansıyacak.

Boş kontenjanlar açıklandı

Boş kontenjanlar açıklandı

Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları e-Okul'da yayımlandı.

Uçaktan düştü

Uçaktan düştü

​Evin çatı ve tavanını deldi.
Faturalar sadeleşecek

Faturalar sadeleşecek

​Basit ve anlaşılabilir fatura uygulamasına geçilecek.
Düzce'den <br>bir acı haber daha

Düzce'den
bir acı haber daha

Selde kaybolan bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Trabzonspor'a <br>güçlü rakip

Trabzonspor'a
güçlü rakip

​UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu.
Meteorolojide civa paniği

Meteorolojide civa paniği

Civadan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tarlada 5<br>halde 100 lira

Tarlada 5
halde 100 lira

​Çiftçiyi isyan ettiren fark: Yetkililer konuya el atsın.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.