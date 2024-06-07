PKK seçimi göze alamadı

Terör örgütü PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG, Türkiye’nin ağırlığını koyması üzerine 11 Haziran’da yapmayı planlandığı sözde yerel seçimi ertelediğini açıkladı. Suriye’nin kuzeyinde işgal altında tuttuğu Rakka, Deyrizor, Halep ve Haseke dahil toplam 4 ili, ayrıca El-Cezire (Haseke ve Kamışlı), Deyrizor, Rakka, El-Furat (Aynularap), Münbiç ve Afrin-El-Şehba ile Tabka’da özerk yapı kurma hedefiyle sözde seçim yapmayı planlayan PYD/YPG’nın sinsi hevesi, Türkiye’ye takıldı.

Daha önce 30 Mayıs için duyurulan ancak 11 Haziran’a ertelenen sözde seçim, bu kez 18 Ağustos’a bırakıldı.

ADIM ADIM ENGELLENDİ

Türkiye, sözde özerk yönetimin geçen aralık ayında başlattığı seçim hazırlığını yakın takibe almıştı. Söz konusu adımın engellenmesine yönelik başta ABD olmak üzere ilgili aktörler ve uluslararası kuruluşlar nezdinde yoğun diplomasi trafiği yürütüldü. Bu çerçevede sözde seçimin gayrimeşru olduğu her düzeyde muhataplara vurgulanarak meşruiyet kazandırabilecek nitelikte hiçbir adım atılmaması uyarısı yapıldı. Sözde seçimin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğini garanti altına alan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına aykırı olduğunun altı çizilirken, bu yöndeki bir girişimin Suriye’de şiddet ve istikrarsızlığı artıracağına dikkat çekildi. PYD/YPG’nin bununla yetinmeyip sonrasında ayrılıkçı gündemini ilerleteceği, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan ve kendi ulusal güvenliğini tehlikeye atan bir girişime izin vermeyeceği kuvvetle vurgulandı.

ABD DESTEĞİNİ ÇEKTİ

Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi hem sahada hem PYD/YPG’nin en büyük destekçisi ABD kanadında sonuç verdi. ABD başta bu seçime onay verse de Türkiye faktörü ve bölgedeki seçim karşıtı protestolar sebebiyle, “Adil, serbest ve şeffaf bir seçim için henüz uygun zemin yok” açıklaması yapıp desteğini çekti. Bölücü örgütün Suriye uzantısı, bölgede de destek bulamadı. Türkiye’nin kararlı tavrını gören bölgedeki aşiret, kabile ve topluluklar da PYD/YPG’nin seçim kararını protesto etti. İlk boykot açıklaması Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nden (ENKS) geldi. Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-S) seçimlere katılmayacağını açıkladı. Diğer siyasi yapılar da boykot kararına destek verdi.

DEMOKRASİ BAHANESİ

Türkiye riskini göze alamayan ve Birleşmiş Milletler kararlarına da aykırı olan adımını ertelemeye gerekçe olarak örgüt “seçimi demokratik bir şekilde gerçekleştirme” olarak sundu. Planladıkları yerel seçim için ABD’nin de desteğini göremeyen PYD/YPG’de iç çatırdamalar başladı. Suriye’deki kaynaklar, “ABD biliyor ki örgüt bu seçimi yaparsa Türkiye hem karadan hem de havadan askeri harekat düzenler. ABD bunu göze alamaz. Örgüt de ABD’nin desteğini almadan seçim yapmayı göze alamaz. Örgüt, Rusya’nın sessizliğinden faydalanarak ABD faktörüne rağmen seçime giderse ABD’nin desteğini kaybeder” ifadelerini kullandı.

Şevvak Assaf, Abdulrahim Ömer.

Kandil devlet kurmak istiyor

* Suriye'nin kuzeyinde 8 yıl önce toprakları PKK/YPG tarafından işgal edilen Münbiçliler, terör örgütünün düzenlemeyi planladığı sözde yerel seçime karşı çıkıyor. Nüfusunun yüzde 99'u Araplardan oluşan Münbiç'in ilçe merkezi, belde ve köyleri, 2016'da ABD'nin desteğiyle PKK/YPG tarafından işgal edildi. PKK/YPG'lilerin Münbiç'i terk edeceği sözünü veren ABD ise taahhütlerini yerine getirmedi. Yerlerinden edilen Münbiçliler, örgütün en son Ağustos’a ertelediğini duyurduğu sözde yerel seçimle Suriye'yi bölmeyi amaçladığı görüşünde.

* PKK/YPG işgalinden kaçıp Cerablus’a göçen Abdulrahim Ömer, “Bu seçim, Münbiç halkı için sadece bir oyun. Bizler, Münbiç'in dışına sürgün edilen halk, bu sahte seçimi reddediyoruz. Biz, Münbiç'in sürgündeki evlatları olarak, zorla çıkarıldığımız topraklarımız ve ülkemiz için bu terörist partinin Münbiç'ten çıkarılmasını talep ediyoruz” dedi.

* Şuyuk köyünden göç etmek zorunda kalan Şevvak Assaf, “350 yıldır yaşadığımız topraklardan 10 yıl önce terör örgütü PKK'nın zorlamasıyla çıktık. Bu seçim, Suriye'yi bölme senaryosu. Çadırlarda yaşıyoruz, topraklarımız gasp edilmiş, kimse buna bir şey yapmıyor” diye konuştu.

* Münbiçli Abdülatif Hamo da şunları söyledi: “Kandil'den gelen teröristler burada devlet kurmak istiyor. Bu, Suriye'nin parçalanması girişimidir. Bu toprakların gerçek sahipleri olarak örgütün yapacağı

seçimi kabul etmiyoruz.”



