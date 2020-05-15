PKK Şiddeti ve Terörüne Karşı Seferberlik, Dayanışma ve Kınama Çağrısı

Bugün 14 Mayıs 2020 günü PKK bizi işte bu güzel Vefa organizasyonumuzdan vurdu!

Bir Vefa Ekibi, her zamanki gibi, küresel salgın tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Van’ın Özalp İlçesi Eğribelen Mahallesi’ne yardım götürdü, yardımları dağıttı, vatandaşlarla görüştü, danıştı.

Ve görevini yapmış insanların gönül rahatlığıyla ilçe merkezine dönerken arkalarından yaklaşan bir araçtaki PKK’lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradılar. 1 sivil, 1 belediye çalışanı hayatını kaybetti, 1 belediye çalışanı yaralı. Acımız büyük.

Terör, şiddet ve PKK için Vefa, yardım, can diye bir şey yok, hiç olmazsa şu Ramazan gününde, diye bir şey yok…

Sonuçlarını henüz kimsenin kestiremediği küresel bir salgına karşı genel bir seferberlik halindeyiz. Seferberlik Bize en çok Kurtuluş Savaşını hatırlatır, varlığımızı borçlu olduğumuz bir Kurtuluş İradesini!

Biz aşağıda imzası olanlar, bu hatıra, hafıza ve iradeye binaen,

Tüm toplum kesimlerini, sendika ve meslek örgütlerini, siyasi partileri, insan hakları örgütlerini ve diğer sivil toplum kuruluşlarını ve tüm Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını aynı seferberlik ruhu içinde,

- PKK’yı kınamaya, PKK’nın şiddetini/terörünü kayıtsız şartsız ret ve mahkum etmeye,

- Hepimizin yurdu olan bu güzel Yurtta terörsüz ve şiddetsiz bir yaşam için ortak bir arzu ve irade inşa etmeye,

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- Nereden gelirse gelsin her türlü şiddeti dışlayan, ikna ve rızaya dayalı demokratik siyaseti vazgeçilmez ortak payda kılan bir irade ve inisiyatif geliştirmeye, davet ediyoruz.

Türkiye uzun zamandır bu eşikte bir sarkaç gibi sallanıyor, artık eşiği geçmeli, geçebiliriz.

Ertuğrul Başer, Yazar

Dr. Murat Yılmaz, Siyaset Bilimci

Akın Özçer, Yazar-Emekli diplomat

İlhami Mısırlıoğlu, Gazeteci-Yazar

Prof. Dr. Tanel Demirel, Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi

Aziz Kaya, Dişhekimi

Necmi Demirci, Makine Mühendisi

Sadi Yumuşak, Çevirmen-Yazar

Nihat Üstün, Emekli Banka Müdürü

Alaiddin Taş,

Bülent Nuri Aral, Avukat

Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Birol Akgün, Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Erol Göka, Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Tarkan Zengin, Yazar

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kafkas Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mahir Nakip, Çankaya Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Şahin, Siyaset Bilimci

Prof. Dr. Musa Yıldız, Ahmet Yesevi Üniversitesi

Levent Uslu, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı

Doç. Dr. Oğuzhan Aydın Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ergün Yıldırım, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Fırat Purtaş, Hacıbayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Bülent Bayat, Ankara Hacıbayram Veli Ünv., Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hüseyin Ağır, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Fadime Özkan, Gazeteci-Yazar

Hasan Öztürk, Ülke TV GYY-Yeni Şafak Yazarı

Mehmet Acet, Gazeteci-Yazar

Doç. Dr. M. Enes Kala, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Settar Aslan, Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı

Selim Cerrah, Yazar

Prof. Dr. Osman Horata,

Av. Nuri KARAMAN, HUDER Giresun Şube Başkanı

Dr. Yakup Ömeroğlu, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı

Av. Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Belediye Başkanı

Emin Pazarcı, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi

Nuriye Çakmak Çelik, Gazeteci / gzt.com

Hacı KANTARCI, Avukat

S. Burhanettin Kapusuzoğlu, Yazar

Mustafa Dağcı,

Dr. Nergis Dama, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye Belediye Başkanı

Hale Kaplan Öz, Gazeteci

Can Acun, Seta, Araştırmacı

Dr. Nuri Salık, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Ayşe Kilimci, Yazar

Dr. Cem Korkut, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Salih Yılmaz, Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü

Dr. Ferit Önder, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Kürşat Birinci, Siyaset Bilimci

Dr. Oğuzhan Bilgin, Ankara Hacıbayram Veli Ünv., Öğretim Üyesi

Eyüp Aytekin, Yusufeli Belediye Başkanı

Dr. Ömer Faruk Kavak, Dahiliye Mütehassısı

Prof. Dr. Selim Coşkun Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İİBF Dekanı

Ersin Çelik, Gazeteci

Fatih Akbaba, Öğretim Görevlisi

Güldalı Coşkun, Yazar

Dr. Hayati Ünlü Siyaset Bilimci

Dr. Gamze Demirtaş, Tıp Doktoru

Av. Dr. Mehmet Sarı, TÜRKAD Başkanı

Güngör Sezgün, Emekli

Mehmet Tuğrul, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Veysel Yıldırım, Öğretmen

Mustafa Akyel, Mühendis

Ufuk Coşkun, Milat Gazetesi-Yazar

Maşallah Nar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Memet Çelik, Emekli sendikacı

Dr. Merve Seren, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Murad Kafadar, Megapoll Araştırma ve Danışmanlık Gn. Md.

Sadullah Özcan, Gazeteci-Yazar

Mustafa Çöl, Sandıklı Belediye Başkanı

Adil Ülgen, Emekli

Mehmet Sertac Demirtaş, İş Adamı

Ali K. Metin, Yazar

Hikmet Keleş, Esnaf

A. Mustafa Güvenli, Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı

Esen Çoban, Ekonomist-Sivil Değişim Derneği YK Üyesi

Dr. Abdurrahman Aktaş, Tıp Doktoru

İsmet Keten, Emekli TRT Prodüktörü

İsmail Hakkı Tekin, Avukat

Yavuz Coşkun, Akademisyen

Prof. Dr. Nazım H. Polat, Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Erhan İçener, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi,

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