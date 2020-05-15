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Gündem PKK Şiddeti ve Terörüne Karşı Seferberlik, Dayanışma ve Kınama Çağrısı
VAN

PKK Şiddeti ve Terörüne Karşı Seferberlik, Dayanışma ve Kınama Çağrısı

Türkiye, tüm dünya ülkeleri gibi, küresel koronavirüs salgınına karşı uzun süredir teyakkuzda. Sağlık çalışanları başta olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarıyla başarılı bir mücadele yürütüyor, tüm ülke sathında hiçbir vatandaşını aç açık, muhtaç ve kimsesiz bırakmamaya gayret ediyor. Bu mücadelenin hiç şüphesiz Türkiye’ye özgü, en başarılı ve sosyolojik olarak ayrıca incelenmeyi hak eden organizasyonlarından biri, tüm ülke sathında örgütlenmiş, AFAD, belediye personeli, Kızılay personeli, güvenlik personeli ve benzeri kamu çalışanlarından oluşan, Vefa Sosyal Destek Grubudur!

Haber Merkezi Yeni Şafak
Van'daki terör saldırısında şehit olan belediye çalışanı toprağa verildi.
Van'daki terör saldırısında şehit olan belediye çalışanı toprağa verildi.

Bugün 14 Mayıs 2020 günü PKK bizi işte bu güzel Vefa organizasyonumuzdan vurdu!

Bir Vefa Ekibi, her zamanki gibi, küresel salgın tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Van’ın Özalp İlçesi Eğribelen Mahallesi’ne yardım götürdü, yardımları dağıttı, vatandaşlarla görüştü, danıştı.

Ve görevini yapmış insanların gönül rahatlığıyla ilçe merkezine dönerken arkalarından yaklaşan bir araçtaki PKK’lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradılar. 1 sivil, 1 belediye çalışanı hayatını kaybetti, 1 belediye çalışanı yaralı. Acımız büyük.

Terör, şiddet ve PKK için Vefa, yardım, can diye bir şey yok, hiç olmazsa şu Ramazan gününde, diye bir şey yok…

Sonuçlarını henüz kimsenin kestiremediği küresel bir salgına karşı genel bir seferberlik halindeyiz. Seferberlik Bize en çok Kurtuluş Savaşını hatırlatır, varlığımızı borçlu olduğumuz bir Kurtuluş İradesini!

Biz aşağıda imzası olanlar, bu hatıra, hafıza ve iradeye binaen,

Tüm toplum kesimlerini, sendika ve meslek örgütlerini, siyasi partileri, insan hakları örgütlerini ve diğer sivil toplum kuruluşlarını ve tüm Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını aynı seferberlik ruhu içinde,

- PKK’yı kınamaya, PKK’nın şiddetini/terörünü kayıtsız şartsız ret ve mahkum etmeye,

- Hepimizin yurdu olan bu güzel Yurtta terörsüz ve şiddetsiz bir yaşam için ortak bir arzu ve irade inşa etmeye,

- Nereden gelirse gelsin her türlü şiddeti dışlayan, ikna ve rızaya dayalı demokratik siyaseti vazgeçilmez ortak payda kılan bir irade ve inisiyatif geliştirmeye, davet ediyoruz.

Türkiye uzun zamandır bu eşikte bir sarkaç gibi sallanıyor, artık eşiği geçmeli, geçebiliriz.

  • Ertuğrul Başer, Yazar
  • Dr. Murat Yılmaz, Siyaset Bilimci
  • Akın Özçer, Yazar-Emekli diplomat
  • İlhami Mısırlıoğlu, Gazeteci-Yazar
  • Prof. Dr. Tanel Demirel, Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi
  • Aziz Kaya, Dişhekimi
  • Necmi Demirci, Makine Mühendisi
  • Sadi Yumuşak, Çevirmen-Yazar
  • Nihat Üstün, Emekli Banka Müdürü
  • Alaiddin Taş,
  • Bülent Nuri Aral, Avukat
  • Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü
  • Prof. Dr. Birol Akgün, Öğretim Üyesi
  • Prof. Dr. Erol Göka, Sağlık Bilimleri Üniversitesi
  • Tarkan Zengin, Yazar
  • Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü
  • Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi Rektörü
  • Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kafkas Üniversitesi Rektörü
  • Prof. Dr. Mahir Nakip, Çankaya Üniversitesi
  • Prof. Dr. Mehmet Şahin, Siyaset Bilimci
  • Prof. Dr. Musa Yıldız, Ahmet Yesevi Üniversitesi
  • Levent Uslu, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı
  • Doç. Dr. Oğuzhan Aydın Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Öğretim Üyesi
  • Prof. Dr. Ergün Yıldırım, Marmara Üniversitesi
  • Prof. Dr. Fırat Purtaş, Hacıbayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi
  • Prof. Dr. Bülent Bayat, Ankara Hacıbayram Veli Ünv., Öğretim Üyesi
  • Prof. Dr. Hüseyin Ağır, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
  • Fadime Özkan, Gazeteci-Yazar
  • Hasan Öztürk, Ülke TV GYY-Yeni Şafak Yazarı
  • Mehmet Acet, Gazeteci-Yazar
  • Doç. Dr. M. Enes Kala, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Öğretim Üyesi
  • Settar Aslan, Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı
  • Selim Cerrah, Yazar
  • Prof. Dr. Osman Horata,
  • Av. Nuri KARAMAN, HUDER Giresun Şube Başkanı
  • Dr. Yakup Ömeroğlu, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı
  • Av. Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Belediye Başkanı
  • Emin Pazarcı, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi
  • Nuriye Çakmak Çelik, Gazeteci / gzt.com
  • Hacı KANTARCI, Avukat
  • S. Burhanettin Kapusuzoğlu, Yazar
  • Mustafa Dağcı,
  • Dr. Nergis Dama, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Öğretim Üyesi
  • Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye Belediye Başkanı
  • Hale Kaplan Öz, Gazeteci
  • Can Acun, Seta, Araştırmacı
  • Dr. Nuri Salık, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Öğretim Üyesi
  • Ayşe Kilimci, Yazar
  • Dr. Cem Korkut, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Öğretim Üyesi
  • Prof. Dr. Salih Yılmaz, Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü
  • Dr. Ferit Önder, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
  • Kürşat Birinci, Siyaset Bilimci
  • Dr. Oğuzhan Bilgin, Ankara Hacıbayram Veli Ünv., Öğretim Üyesi
  • Eyüp Aytekin, Yusufeli Belediye Başkanı
  • Dr. Ömer Faruk Kavak, Dahiliye Mütehassısı
  • Prof. Dr. Selim Coşkun Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İİBF Dekanı
  • Ersin Çelik, Gazeteci
  • Fatih Akbaba, Öğretim Görevlisi
  • Güldalı Coşkun, Yazar
  • Dr. Hayati Ünlü Siyaset Bilimci
  • Dr. Gamze Demirtaş, Tıp Doktoru
  • Av. Dr. Mehmet Sarı, TÜRKAD Başkanı
  • Güngör Sezgün, Emekli
  • Mehmet Tuğrul, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,
  • Veysel Yıldırım, Öğretmen
  • Mustafa Akyel, Mühendis
  • Ufuk Coşkun, Milat Gazetesi-Yazar
  • Maşallah Nar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,
  • Memet Çelik, Emekli sendikacı
  • Dr. Merve Seren, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Öğretim Üyesi
  • Murad Kafadar, Megapoll Araştırma ve Danışmanlık Gn. Md.
  • Sadullah Özcan, Gazeteci-Yazar
  • Mustafa Çöl, Sandıklı Belediye Başkanı
  • Adil Ülgen, Emekli
  • Mehmet Sertac Demirtaş, İş Adamı
  • Ali K. Metin, Yazar
  • Hikmet Keleş, Esnaf
  • A. Mustafa Güvenli, Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı
  • Esen Çoban, Ekonomist-Sivil Değişim Derneği YK Üyesi
  • Dr. Abdurrahman Aktaş, Tıp Doktoru
  • İsmet Keten, Emekli TRT Prodüktörü
  • İsmail Hakkı Tekin, Avukat
  • Yavuz Coşkun, Akademisyen
  • Prof. Dr. Nazım H. Polat, Öğretim Üyesi
  • Doç. Dr. Erhan İçener, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi,

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