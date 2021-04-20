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Gündem PKKda çözülme sürüyor Bir terör örgütü mensubu daha teslim oldu
ANKARA

PKK'da çözülme sürüyor: Bir terör örgütü mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi DHA
PKKda çözülme sürüyor: Bir terör örgütü mensubu daha teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu."

PKK terör örgütünden kaçan bir terörist daha teslim oldu
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PKK terör örgütünden kaçan bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu

PKK'da çözülme sürüyor: Bir terör örgütü mensubu daha teslim oldu
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PKK'da çözülme sürüyor: Bir terör örgütü mensubu daha teslim oldu

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