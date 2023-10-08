PKK'dan Irak da rahatsız

Suriye ve Irak’taki terör unsurlarına karşı TSK’nın kara harekatı dahil bölgedeki operasyonlarının 2 yıl daha uzatılmasını içeren tezkere, önümüzdeki günlerde Meclis’te görüşülecek. Tezkere kapsamında, Irak’ın kuzeyinden Suriye’ye uzanan terör koridorunun kırılmasını hedefleyen kara harekatı da Ankara’nın gündeminde. Türkiye’nin sınır güvenliğinin sağlanması için Süleymaniye, Kerkük ve Sincar üzerinden Suriye’ye kadar uzanan terör koridorunun kırılması gerekiyor. Yeni Şafak’a konuşan Iraklı kaynaklar, Bağdat’taki merkezi hükümet kadar Erbil’deki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) de PKK’nın Irak’ta güç kazanmasından rahatsız olduğunu bildirdi. PKK’nın etkisizleştirilmesi noktasında bölgesel yönetimin, olası askeri operasyonlara destek verebileceğinin altı çizildi. Iraklı kaynaklar şu değerlendirmede bulundu: “Bağdat yönetimi, Irak Kalkınma Yolu’nun geçeceği son güzergah olan ülkenin kuzey topraklarında terör unsurlarının barınmasından rahatsız. Ancak Türk askerinin de Irak topraklarında operasyon yapmasının meşruluğunu tartışmaya açacak odaklar var. İran eksenli unsurlar kadar Irak’taki bölgesel güçler de meşruluk tartışması başlatabilir. Bu yüzden Ankara, Bağdat’ı meşru hedef çıkışı ve ikili ticaret hacmi üzerinden operasyona ses çıkartmamaya itebilir.”