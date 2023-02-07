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PKK’dan kalleş saldırı: Depremi bile fırsat bilip harekete geçtiler

Türkiye 7,7 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için seferber olmuşken terör örgütü PKK/YPG ise Öncüpınar Hudut Karakolunun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi.

08:51 . 7/02/2023 Salı
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu'na çok namlulu roketatarlı saldırı gerçekleştirdiğini, terör hedeflerine misliyle karşılık verildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi." ifadeleri kullanıldı.

#MSB
#PKK
#Saldırı
22 dakika önce
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PKK’dan kalleş saldırı: Depremi bile fırsat bilip harekete geçtiler
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