PKK’dan oy istemem diyemiyor

İmamoğlu’nun “PKK’nın oyuna ihtiyacım yok” demesi gerektiğini söyleyen Şener şöyle devam etti: “HDP çıkıyor hala biz stratejik oy kullanacağız diyor. Ne demek olduğunu herkes biliyor. Nasıl kullandıysa öyle kullanacak. PKK yöneticileri takır takır dağdan açıklama yapıyor. Şimdi İmamoğlu diyor ki, ‘Niye ciddiye alıyorsunuz’ ben ciddiye almıyorum, onlar ciddiye alıyorlar. Onlar ciddiye aldığı için stratejik oy kullanıyorlar. Lafı çevirmeye hiç gerek yok. Çıksın, desin ki; kardeşim ben PKK’ymış FETÖ’ymüş istemiyorum oyunu. Bütün bu tezviratı kaldıracak olan şey, İmamoğlu diyecek ki kardeşim senin hiçbir şeyine ihtiyacım yok, gölge etme başka ihsan istemem demesi gerek. Bitti, bu kadar basit. “

CHP ÜZERİNDE VESAYET KURMA ÇABASI

Şener, geçtiğimiz günlerde de PKK elebaşlarının İstanbul’da İmamoğlu için oy istemesine tepki göstererek şunları söylemişti:

“HDP’nin PKK’nın sözcülerine bakın, hemen CHP seçmeni üzerinde vesayet kurmaya kalkıyorlar. Kimsin sen, aşağılık bir teröristsin. Çıkıp CHP seçmenine şöyle yapsınlar böyle yapsınlar. Sen kimsin Atatürk’ün partisine akıl veriyorsun. İşte bu süreçte onu söyletmemek lazım. Direkt ağzına o lafı tıkamak lazım. Siyasi kavgamızı yapalım ama bu aşağılık FETÖ’cü ve PKK’lılara piyasayı bırakmayalım.”