PKK’lı Abdi Fransızlara ağladı

Terör örgütü PKK, Suriye’nin kuzeyinde can çekişiyor. Örgüt elebaşlarından “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Fransız basınından El Monitör’e konuştu. Türkiye’nin önümüzdeki ay Suriye’de yeni bir harekat başlatacağını söyleyen PKK’lı terörist, “buna karşı koymalarının zor olduğunu” belirterek ABD ve Fransa’dan yardım dilendi. Olası harekata karşı Kamışlı’da tünel kazmaya hız veren terör örgütü, kontrol ettiği bölgelerde de gençleri zorla silah altına almaya devam ediyor. Son karar, 18-25 yaş arasındaki tüm genç erkekleri kapsıyor. Buna uymayanlar tutuklanıyor. Geçtiğimiz günlerde 55 köy ve çiftliği tarayan PKK’lı teröristler, 155 kişiyi tutuklamıştı.