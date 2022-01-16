Gündem PKKlı sevgilisiyle 2016da görüşmüş
POLİTİKA

PKK’lı sevgilisiyle 2016’da görüşmüş

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in terörist sevgilisi Volkan Bora ile 2016 yılında Adıyaman kırsalında görüştüğü ortaya çıktı. Semra Güzel’in telefonunun, Adıyaman kırsalında sinyal verdiği, ardından 1 gün boyunca sinyalin kesildiği HTS raporlarında yer aldı. Kayıtlara göre Güzel 2016 yılında iki kez Adıyaman’a gitmiş. Bu bilgiler Kılıçdaroğlu’nun "Görüşme çözüm sürecinde yapıldı" iddiasını da çürütüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK’lı sevgilisiyle 2016’da görüşmüş
HDP'li Semra Güzel - Terörist Volkan Bora

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, terörist Volkan Bora ile 2016’da Adıyaman kırsalında buluştuğu ortaya çıktı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının, PKK’nın şehir yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında H.D, örgüte yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. HTS incelemesinde 2016’da cep telefonuyla HDP’li Semra Güzel ile çok sayıda irtibat kurduğu belirlenen H.D, kendisine ait telefonla terörist Volkan Bora’nın Güzel’le görüştüğünü söyledi.

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SÖZLÜM SEMRA İLE GÖRÜŞTÜM

  • H.D. ifadesinde, tarlada çalıştığı sırada Volkan Bora ile karşılaştığını, sözlüsünü arayacağını söylemesi üzerine Bora’ya kullandığı cep telefonunu verdiğini aktardı. H.D, bulunduğu yerden biraz uzaklaşarak telefonda görüşen terörist Bora’nın daha sonra “Sözlüm Semra ile görüştüm.” diyerek cep telefonunu geri verdiğini ve teşekkür ettiğini bildirdi.

AYNI SAATTE GEL SEMRA'YI AL

H.D, PKK’lı Volkan Bora’nın yaklaşık bir hafta sonra kendisiyle yeniden irtibat kurduğunu ve Adıyaman’a gelecek Semra Güzel’i kırsal bölgeye getirmesini istediğini söylediğini ve bu sırada Güzel’le telefonda görüştüğünü kaydetti. Bu görüşmede Adıyaman’da buluşma yeri ve saati belirlendiğini dile getiren H.D, daha sonra belirlenen günde Semra Güzel’i buluşma noktasından alarak terörist Bora’nın istediği bölgeye götürdüğünü belirtti. H.D, terörist Volkan Bora’nın “Yarın aynı saatte gel Semra’yı götür.” dediğini bildirdi. Güzel’i, Bora ile kırsal bölgede bıraktığını anlatan H.D, bir gün sonra Güzel’i bıraktığı bölgeden alarak Adıyaman’a götürdüğünü söyledi.

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Şifre: “Koçero gülü”

  • H.D, ifadesinde, “Bu buluşmadan bir hafta sonra Volkan Bora, bir örgüt mensubuyla yanıma gelerek bir not vereceğini ve bu notu Diyarbakır’da Semra Güzel’in çalıştığı hastaneye götürmem gerektiğini söyledi. Volkan Bora, notu teslim ederek “Koçero gülü, dememi istedi, bunun kendi aralarındaki şifre olduğunu söyledi. Diyarbakır’da Güzel’in çalıştığı hastaneye giderek notu teslim ettim.” dedi.

Güzel iki kez Adıyaman’a gitti

Yapılan incelemeler ve HTS kayıtları da H.D’nin bu beyanlarını doğruladı. Arama ve sinyal kayıtlarını içeren HTS raporlarına göre, Güzel iki kez Adıyaman’a gitti. İlk gidiş tarihi 21 Mayıs 2016’da 7 kez H.D. ile telefon irtibatı kuran Güzel’in telefonu son olarak akşam saatlerinde, terörist Bora’nın 2017’de etkisiz hale getirildiği Akçalı kırsalında sinyal verdi ve 22 Mayıs 2016 akşam saatlerine kadar herhangi bir baz istasyonundan sinyal alınmadı. Güzel, 5 Haziran 2016’da da Adıyaman’a gitti. Cep telefonu sinyali akşam saatlerinde kesildi, 6 Haziran 2016 akşam saatine kadar hiçbir baz istasyonundan sinyal alınmadı. Güzel, 5 Haziran 2016’da da H.D. ile 11 kez telefonla iletişim kurdu.

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