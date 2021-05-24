PKK'lı teröristlerin sığınağında İncil ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında, 24 Mayıs günü gerçekleştirilen operasyonda, AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 savunma tipi el bombası, 580 AK-47 Kalaşnikof Piyade tüfeği fişeği, 2 AK-4 Kalaşnikof piyade şarjörü, 14 çuval işlenmemiş tütün, İncil ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.
- Yapılan açıklamada, "Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.