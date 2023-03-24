PKK'nın 'helalleşme' şartını kabul etti: CHP'li Emre'den 'Özerklik Türkiye'yi güçlendirecek' açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre.
Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasından memnun olan terör örgütü PKK, bu konudaki desteğini sürdürürken CHP cephesi de boş durmadı.
Partisinin kanalı Halk TV'de açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, terör örgütü PKK'nın özerklik talebinin yerine getirileceğini söyledi.
'Özerklik Türkiye'yi bölecek bir şey şey değil'
PKK elebaşı şart koşmuştu
Emre'nin skandal sözleri, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu'nun, Kılıçdaroğlu'na yönelik "Biz helalleşmeye hazırız. Ama öyle kuru kuruya helalleşme olamaz. Helalleşme olacaksa Kürt halkının özgürlüğü tanınmalıdır." ifadelerini akıllara getirdi.