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PKK'nın 'helalleşme' şartını kabul etti: CHP'li Emre'den 'Özerklik Türkiye'yi güçlendirecek' açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması halinde terör örgütü PKK'nın 'özerklik' talebinin yerine getirileceğini söyledi. Emre'nin skandal sözleri, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu'nun, Kılıçdaroğlu'na yönelik "Biz helalleşmeye hazırız. Ama öyle kuru kuruya helalleşme olamaz. Helalleşme olacaksa Kürt halkının özgürlüğü tanınmalıdır." ifadelerini akıllara getirdi.

Elif Karahan
21:09 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre.

Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasından memnun olan terör örgütü PKK, bu konudaki desteğini sürdürürken CHP cephesi de boş durmadı.

Partisinin kanalı Halk TV'de açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, terör örgütü PKK'nın özerklik talebinin yerine getirileceğini söyledi.

'Özerklik Türkiye'yi bölecek bir şey şey değil'

"İktidara geldiğimizde hemen göreceksiniz 'yerel özerklik' şartındaki çekingeleri kaldıracağız."
diyen Emre,
"Bu emin olun Türkiye'yi bölecek bir şey değildir. Aksine Türkiye'yi güçlendirecek bir şeydir."
ifadelerini kullandı.

PKK elebaşı şart koşmuştu

Emre'nin skandal sözleri, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu'nun, Kılıçdaroğlu'na yönelik "Biz helalleşmeye hazırız. Ama öyle kuru kuruya helalleşme olamaz. Helalleşme olacaksa Kürt halkının özgürlüğü tanınmalıdır." ifadelerini akıllara getirdi.




#CHP
#Yunus Emre
#PKK
#Mustafa Karasu
#Özerklik
33 dakika önce
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