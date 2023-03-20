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PKK’nın ‘para kasası’ etkisiz

MİT, PKK/YPG’nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu "Hamza Kobani" kod adlı Mehmet Yıldırım’ı, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. Teröristin, PKK'ya 1986'da katıldığı ve örgütün en eski elemanlarından olduğu belirlendi.

04:00 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Terörist "Hamza Kobani” kod adlı Mehmet Yıldırım.

Terörist "Hamza Kobani” kod adlı Mehmet Yıldırım.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG’nin sözde üst düzey kadrosunu temizlemeye devam ediyor. Son olarak örgütün sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu “Hamza Kobani” kod adlı Mehmet Yıldırım, Suriye’de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

1986’DAN BERİ ÖRGÜTTE

Halep’in Şeyh Maksud bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen terörist Yıldırım’ın, PKK’ya 1986’da katıldığı ve örgütün en eski kadrolarından olduğu belirlendi. Yıldırım’ın, Türkiye ve Irak’ta terör faaliyetinin ardından 2015’te Suriye’ye geçtiği ve PKK/YPG elebaşlarıyla irtibatlı şekilde sözde maliye sorumluluğunu yürüttüğü tespit edildi.




#Milli İstihbarat Teşkilatı
#PKK
#YPG
#Operasyon
#Halep
42 dakika önce
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