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PKK’nın şehir şubesi gibi!

PKK’nın şehir şubesi gibi!

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
04:006/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Semra Akyüz, Mehmet Şerif Arzu.
Semra Akyüz, Mehmet Şerif Arzu.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi, terör örgütü PKK hükümlüleri ve yandaşlarının yeni adresi oldu.

DEM Partili Çınar Belediyesi, PKK’nın şehir yapılanmasında aktif görev alan 2 teröristin ismini parklarda yaşatacak. Örgüt adına çocuk ve gençleri dağa götüren teröristler Murat Elibol ve Deniz Poyraz’ın ismi, açılan yeni parklara verildi. Belediyedeki skandallar bununla da bitmiyor. 2016’da PKK tarafından gerçekleştirilen, 6 kişinin şehit edildiği Çınar Karakolu saldırısında gözaltına alınıp bir süre cezaevinde yatan terör bağlantılı birçok isim, Çınar Belediyesi ile yine DEM Parti yönetimindeki DİSKİ'de işe alındı. Çınar Belediyesi Eş Başkanı Semra Akyüz'ün 3 kardeşinin dağa çıktığı, 2'sinin çatışmalarda öldüğü, 1'nin hala örgüt içinde bulunduğu, diğer Eş Başkan Mehmet Şerif Arzu'nun ise kardeşi ve oğlunun dağa çıktığı, 2'sinin de çıkan çatışmalarda öldürüldükleri öğrenildi. Belediyedeki terör yapılanmasından rahatsız olan ilçe sakinleri, “Belediye resmen terör yuvasına dönmüş. Bunun önüne geçilmesini istiyoruz” diye tepkilerini dile getirdi.



#DEM
#PKK
#Çınar Belediyesi

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