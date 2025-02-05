Silah bırakma çağrısını bekliyoruz

Partisinin grup toplantısında, PKK terör örgütü elebaşı Öcalan'ın tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını aktaran Bakırhan, “Kısa bir sürede bu tarihi çağrıyı da yapacak. Biz kalıcı ve köklü bir çözüm için hazırız. Yapılacak olan bu tarihi çağrıyı önemsiyoruz, destekliyoruz, arkasındayız” dedi. Çıkışta soruları cevaplayan Bakırhan’a “15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı geleceği” iddiasının doğru olup olmadığı soruldu. Bakırhan, “İçeriğini bilmiyorum, içinde ne olduğunu çok bilmiyoruz. Heyetlerden aldığımız bilgilere göre konuşuyorum. Muhtemelen bu çağrı içerisinde benzer şeyler olma ihtimali yüksek. Çok kısa bir süre içinde açıklama olacak. Bir hazırlık, bir çalışma var. Tarihini belirtmiyorum. 15 Şubat da olabilir, sonrası da olabilir” cevabını verdi. Bakırhan, yakın zamanda İmralı’ya yeni bir ziyaret olup olmayacağı sorusunu da “Henüz netlik yok. Çağrıyı bekliyoruz” diye cevapladı.