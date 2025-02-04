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DEM Parti'den açıklama: İmralı tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor

DEM Parti'den açıklama: İmralı tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor

13:364/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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DEM Parti İstanbul vekili Sırrı Süreyya Önder ile Van vekili Pervin Buldan, geçtiğimiz günlerde İmralı’ya ikinci kez gitmişti.
DEM Parti İstanbul vekili Sırrı Süreyya Önder ile Van vekili Pervin Buldan, geçtiğimiz günlerde İmralı’ya ikinci kez gitmişti.

DEM Partili Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi çağrıyı yapmaya hazırlanıyor. Destekliyoruz" dedi.

DEM Partili Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında teröristbaşı Öcalan'ın önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapacağını açıkladı. Bakırhan,
"Öcalan, önümüzdeki günlerde çağrı yapmaya hazırlanıyor, destekliyoruz"
ifadelerini kullandı.

"15 Şubat da olabilir biraz sonrası da olabilir"

Bakırhan,
"Tarihi çağrı birçok şeyi içerisinde barındırıyor. Kesin içeriği bilmiyorum. Heyetlerden aldığımız bilgilere göre konuşuyoruz. Kısa bir sürede bir hazırlık var, bir çalışma var. Tarihini belirtemiyorum. 15 Şubat da olabilir biraz sonrası da olabilir. Çağrıyı bekliyoruz."
ifadelerini kullandı.

"Silah bırakma çağrısı içinde olacak"

Bakırhan, silah bırakma çağrısının içinde olduğu geniş kapsamlı bir çağrı olacağını da belirtti.




#DEM Parti
#Meclis
#son dakika

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