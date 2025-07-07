PKK'nın silah bırakma süreci başlıyor: MİT Başkanı Kalın yarın Bağdat'a gidecek

Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK'nın silahları bırakması gündemdeyken Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MİT) İbrahim Kalın, sürecin koordinasyonu için yarın Bağdat'a gidiyor.
Terörsüz Türkiye hedefinde süreç hızlanıyor. Terör örgütü PKK'nın Irak'ta silahları bırakacağı belirtiliyor.
Süreç devam ederken DEM Parti heyeti dün İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.
DEM heyeti Erdoğan ile görüşecek
Bugün saat 15'te de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM heyetini kabul edecek.
Kalın Bağdat'a gidiyor
MİT Başkanı İbrahim Kalın ise silah bırakma sürecinin koordinesi için Türkiye ve Irak arasında mekik dokuyor. Kalın'ın yarın sürecin koordinasyonu amacıyla Irak'ın başkenti Bağdat'a gideceği öğrenildi.