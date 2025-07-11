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PKK'nın silah bırakması Dervişoğlu'nu rahatsız etti

PKK'nın silah bırakması Dervişoğlu'nu rahatsız etti

16:2811/07/2025, vendredi
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Müsavat Dervişoğlu
Müsavat Dervişoğlu

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik aşıldı, 30 PKK'lı Süleymaniye'de silah bıraktı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, görüntülerin tiyatro olduğunu iddia ederek, "Bunlar Türk milletine hakaret anlamı içeren işlerdir" dedi.

Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi bir gün yaşanıyor. Süleymaniye'de 30 PKK'lı silah bıraktı. 15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti. Silah bırakanlar arasında PKK elebaşı Bese Hozat da var.


Beğenemedi


Terör örgütünün silah bırakması tüm Türkiye'de sevinçle karşılanırken, İYİ Parti Genel Başkanı
Müsavat Dervişoğlu
, PKK'nın silah bırakmasını beğenemedi.

"Görüntülerin tiyatro olduğunu"
iddia eden Dervişoğlu,
"Bunlar Türk milletine hakaret anlamı içeren işlerdir. Bu işlerin böylesine ciddiyetsiz bir biçimde yapılmış olması aslında devletimizin düşürüldüğü hali ifade ediyor"
ifadelerini kullandı.



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