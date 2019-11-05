PKK’nın silah deposunda ABD havanları

Rasulayn'da TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Güvenlik çalışmalarında SMO unsurları, teröristlere ait büyük bir silah deposunu daha ortaya çıkardı. Depoda, üzerinde İngilizce yazılarla teknik bilgilerin olduğu çok sayıda sandık bulundu. ABD malı olduğu tespit edilen 60 kadar mühimmat sandığının her birinde, ikişer adet havan topu mermisi olduğu belirlendi. 120 milimetrelik havan toplarının 8 kilometre menzile sahip olduğu biliniyor.

Terörist

70 ARAÇ MÜHİMMAT GÖNDERDİ

ABD ordusu, Rakka'nın kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın silah deposu olarak kullandığı Silolar bölgesinden ülkenin kuzeydoğusuna mühimmat sevk etti. ABD ordusunun Rakka ilinin kuzeyinde yer alan Ayn İsa köyündeki üssünden çıkan konvoylar görüntülendi. Ayn İsa'nın Silolar bölgesinden hareket eden konvoylar, M4 kara yolunu kullanarak Haseke iline yöneldi. Yaklaşık 70 araçlık ABD bayraklı askeri konvoyda, personel taşıyıcı zırhlı araçlar, mayın temizleme makinaları, akaryakıt depoları, kapalı kasa ve pikap yüklü TIR’lar görüldü.

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Petrol için iki üs daha

Suriye'deki petrol sahası

ABD, Suriye'nin petrol zengini Deyrizor ilinde iki yeni üs kurmak için çalışma başlattı. ABD yönetimi, geçen hafta, Suriye'deki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendireceğini açıkladıktan sonra, ülkenin doğusundaki Deyrizor ili civarına askeri tahkimatlarını artırdı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD, Deyrizor'un 113. Tugay bölgesinde ve Sur beldesi yakınında üs çalışması başlattı. İki bölgede çok sayıda iş makinesinin çalıştığı görülürken, ABD'nin bu bölgelere 250-300 ek askeri personel, zırhlı araçlar, ağır silah ve mühimmat da sevk ettiği öğrenildi. ABD, ülkenin en büyük petrol sahası Ömer'i üs olarak kullanırken, Deyrizor'da üç ayrı noktada daha üsse sahip. Deyrizor'un batısı, rejim güçlerinin kontrolünde; petrol yataklarının bulunduğu doğu kısmı ise terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.