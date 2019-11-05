Gündem PKKnın silah deposunda ABD havanları
POLİTİKA

PKK’nın silah deposunda ABD havanları

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden kurtarılan Rasulayn ilçesinde ortaya çıkartılan YPG/PKK'ya ait büyük silah deposunda ABD'nin havan topları da bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD'nin PKK'ya gönderdiği mühimmat
ABD'nin PKK'ya gönderdiği mühimmat

Rasulayn'da TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Güvenlik çalışmalarında SMO unsurları, teröristlere ait büyük bir silah deposunu daha ortaya çıkardı. Depoda, üzerinde İngilizce yazılarla teknik bilgilerin olduğu çok sayıda sandık bulundu. ABD malı olduğu tespit edilen 60 kadar mühimmat sandığının her birinde, ikişer adet havan topu mermisi olduğu belirlendi. 120 milimetrelik havan toplarının 8 kilometre menzile sahip olduğu biliniyor.

Terörist

70 ARAÇ MÜHİMMAT GÖNDERDİ

ABD ordusu, Rakka'nın kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın silah deposu olarak kullandığı Silolar bölgesinden ülkenin kuzeydoğusuna mühimmat sevk etti. ABD ordusunun Rakka ilinin kuzeyinde yer alan Ayn İsa köyündeki üssünden çıkan konvoylar görüntülendi. Ayn İsa'nın Silolar bölgesinden hareket eden konvoylar, M4 kara yolunu kullanarak Haseke iline yöneldi. Yaklaşık 70 araçlık ABD bayraklı askeri konvoyda, personel taşıyıcı zırhlı araçlar, mayın temizleme makinaları, akaryakıt depoları, kapalı kasa ve pikap yüklü TIR’lar görüldü.

ABD teröristlere sevkıyata devam ediyor: PKK'ya 6 ayda 3 bin 700 tır silah yollandı
DÜNYA
ABD teröristlere sevkıyata devam ediyor: PKK'ya 6 ayda 3 bin 700 tır silah yollandı

Petrol için iki üs daha

  • Suriye'deki petrol sahası
  • ABD, Suriye'nin petrol zengini Deyrizor ilinde iki yeni üs kurmak için çalışma başlattı. ABD yönetimi, geçen hafta, Suriye'deki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendireceğini açıkladıktan sonra, ülkenin doğusundaki Deyrizor ili civarına askeri tahkimatlarını artırdı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD, Deyrizor'un 113. Tugay bölgesinde ve Sur beldesi yakınında üs çalışması başlattı. İki bölgede çok sayıda iş makinesinin çalıştığı görülürken, ABD'nin bu bölgelere 250-300 ek askeri personel, zırhlı araçlar, ağır silah ve mühimmat da sevk ettiği öğrenildi. ABD, ülkenin en büyük petrol sahası Ömer'i üs olarak kullanırken, Deyrizor'da üç ayrı noktada daha üsse sahip. Deyrizor'un batısı, rejim güçlerinin kontrolünde; petrol yataklarının bulunduğu doğu kısmı ise terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

ABD silahları Kandil'e taşınıyor: 3 bin tır silah ve cephane PKK'ya teslim edildi
DÜNYA
ABD silahları Kandil'e taşınıyor: 3 bin tır silah ve cephane PKK'ya teslim edildi


Ayasofya için emsal

Ayasofya için emsal

​Kariye Camii 74 yıl sonra ibadete açılacak.
Ovaköy tercih değil zaruret

Ovaköy tercih değil zaruret

​Bölgede PKK'nın tüm lojistik ve terörist sevkiyatı engellenebilir.
Bu da PKKnınHristiyan taburu

Bu da PKK'nın
Hristiyan taburu

SDG'ye ait Hristiyan ​taburları cepheye sürdüler.
2020 için<br>845 hedef

2020 için
845 hedef

​Kabinenin bir yıllık icraat ajandası açıklandı.​
Maltepe’nin parası Adalar’a

Maltepe’nin parası Adalar’a

​Çöp dağlarıyla boğuşan Maltepe Belediyesi, Adalar Belediyesi'ne benzin yardımı yaptı.
Havada asılı<br>bir şehir<br>

Havada asılı
bir şehir

​Yunanistan'ın masalsı bir bölgesi Meteora.

Çocuklarımız silah değil kalem tutsun

Çocuklarımız silah değil kalem tutsun

​Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 63 gün geride kaldı.
Filistin arazilerine<br>el koyacak

Filistin arazilerine
el koyacak

​İşgalci İsrail, Batı Şeria için kirli planlar kuruyor.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Abonelikli<br>bağış sistemi

Abonelikli
bağış sistemi

Kızılay'a düzenli aralıklarla bağış yapılabilecek.
İfade çağrısına ret

İfade çağrısına ret

​Trump ve Adalet Bakanlığı talimatı verdi.
Durağa dalan şoför tutuklandı

Durağa dalan şoför tutuklandı

​Denizden çıkarılarak gözaltına alınmıştı.
ABD'nin söyleyecek sözü kalmadı

ABD'nin söyleyecek sözü kalmadı

​Cumhurbaşkanlığından ABD'nin terör raporuna tepki.
Irak'ta <br>şiddet dinmiyor

Irak'ta
şiddet dinmiyor

Olaylı bölgelere çok sayıda askeri birlik sevk edildi.
100 bin Türk <br>rekor kırdı!

100 bin Türk
rekor kırdı!

Stadyuma en çok taraftar çeken maç oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.