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PKK'nın sözde yurt dışı kasası paketlendi: 30 yıllık örgüt arşivi ele geçirildi

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attı. Örgütün kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan’ın kardeşi Güllüşan Kandemir gözaltına alındı. Kandemir’in terör örgütü adına yurt dışında toplanan paraları örgüt üyelerinin ailelerine dağıtmakla görevli olduğu belirtildi. Aramalarda 30 yıllık örgüt arşivi ele geçirildi.

10:55 . 20/07/2023 Perşembe
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Terör örgütü PKK'nın yurt dışında topladığı paraları örgüt üyelerine ve ailelerine dağıtan Güllüşan Kandemir Konya’da yakalandı.

Terör örgütü PKK'nın yurt dışında topladığı paraları örgüt üyelerine ve ailelerine dağıtan Güllüşan Kandemir Konya’da yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attı.


Ekipler, Emniyet güçlerinin uzun zamandır peşinde olduğu Güllüşan Kandemir' in izine ulaştı.



Kardeşleri PKK yönetiminde

Güllüşan Kandemir'in iki kardeşi sözde PKK yönetimindeydi. Bir kardeşi PKK terör örgütünün kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan, diğer kardeşi ise silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile Bolu Cezaevi'nde yatan Hayati Deniz Kaytan.


Uzun zamandır takipte olan TEM Şube ekipleri şahsın Ereğli ilçesinde olduğunu tespit etti.


Hemen harekete geçen TEM Şube ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Güllüşan Kandemir'i düzenlediği operasyonla ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.



Evinden 30 yıllık örgüt arşivi çıktı

Örgüt üyesinin evinde yapılan aramalarda çok önemli dokümanlara ulaşıldı.




Aramalarda; 1990’lı yıllardan günümüze kadar olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergâhlar, örgütçülerin ağzından yazılmış metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman bulundu.



Yurt dışında toplanan paraları örgüt üyelerine dağıtıyordu

Ayrıca, gözaltına alının Güllüşan Kandemir'in yurt dışında bulunan PKK terör örgütüyle bağlantılı dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları örgüt üyelerine ve ailelerine dağıttığı tespit edildi.


TEM Şube ekiplerince gözaltına alınan Güllüşan Kandemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.




#PKK
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#Terör
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