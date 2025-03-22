PKK'ya 100 milyon dolar seçim rüşveti

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sürecin kilit isimlerinden biri olarak her aşamada yer aldı. Gizli tanık ifadelerine göre, DEM Parti ile yapılan finansal mutabakatın uygulayıcılarından biri de Mahir Polat’tı. Terör örgütüne müzahir DİAYDER üzerinden yapılan işe alımların ve para trafiğinin koordinasyonunu da Polat sağladı. Süreçte adı sıkça geçen bir diğer isim ise İBB İletişim Danışmanı Murat Ongun oldu. Ongun’un evinde yapılan aramada çıkan yüklü miktarda para ve silah, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Ayrıca Ongun’un Resul Emrah Şahan ve Mahir Polat ile sık sık özel görüşmeler gerçekleştirdiği, birçok kritik kararın bu görüşmelerde şekillendiği tespit edildi.