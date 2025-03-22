PKK'ya 100 milyon dolar seçim rüşveti

İBB Başkanı İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın merkezinde olduğu “terör” soruşturmasında PKK/KCK’yla yapılan para pazarlığının detayları var. İmamoğlu ve ekibi 31 Mart’taki yerel seçimlerde HDP’nin desteğini alabilmek için PKK’nın Avrupa kanadına toplam 100 milyon dolar “rüşvet” verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Kent uzlaşısı” adı altında terör örgütü PKK/KCK’ya 100 milyon dolardan fazla para aktardığı soruşturma dosyasına girdi. Gizli yürütülen ilişkiler, yurt dışında gerçekleşen buluşmalar bir bir kayıt edildi. CHP ile DEM Parti arasında perde arkasında yürütülen görüşmelerin tüm detayları, isimler, lokasyonlar ve para trafiğiyle birlikte ortaya konuldu.
BAŞAK DEMİRTAŞ’IN ÇEKİLMESİ İÇİN
2024 yerel seçimlerine kısa süre kala, HDP-DEM çizgisinin sembol ismi Başak Demirtaş’ın İstanbul adaylığından çekilmesi, perde arkasında yürütülen büyük pazarlığın en net yansıması oldu. DEM Parti Milletvekilleri Tayip Temel, Mehmet Rüştü Tiryaki ve Saruhan Oruç, 4-8 Şubat 2024 tarihinde Brüksel’e giderek örgütün Avrupa sorumlusu R.K. ile görüştü. Bu görüşmenin, İmamoğlu’nun bilgisi ve finansman desteğiyle yapıldığı belirtildi. R.K. görüşmede flaş şekilde İstanbul Belediye Başkan Adayı olabileceği açıklanan Başak Demirtaş’ın adaylıktan vazgeçmesi talimatı verdi. Dosyaya giren bilgilere göre bu kararın alınmasıyla R.K.’nın belirlediği soğuk cüzdana 20 milyon dolar değerinde kripto para havale edildi. Bu transferin, bizzat Resul Emrah Şahan tarafından organize edildiği belirtildi.
BOĞAZ MANZARALI OTELDE TESLİMAT
8 Aralık 2023’te HDP’li eski yönetici Azad Barış ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İstanbul Barbaros Bulvarı’nda boğaz manzaralı bir otelde saatlerce süren gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar, İstanbul seçiminde nasıl birlikte hareket edeceklerini detaylarıyla planladı. Şahan bu görüşmede Azad Barış’a yüklü miktarda dövizi elden teslim etti. Ancak bu ödeme, DEM Parti yöneticileri tarafından bilinmiyordu. Barış’ın daha sonra görüşmenin detaylarını DEM Parti Milletvekili Tayip Temel’e aktarırken para konusunu özellikle gizli tuttuğu iddia edildi. Bu tutar dışında kalan, yüksek miktarlı nakit dövizlerin Azad Barış’a “ikna bedeli” olarak verildiği dosyaya girdi.
KANDİL DOĞRUDAN SÜRECE MÜDAHİL
Görüşmeler 2024 Ocak ve Şubat aylarında artarak devam etti. Resul Emrah Şahan ile Azad Barış arasında 20’den fazla yüz yüze, 100’den fazla da özel yazışma uygulamaları üzerinden dijital temas kuruldu. 13 Şubat’ta yapılan görüşmede, Azad Barış’ın maddi ve siyasi taleplerinin artması nedeniyle, taraflar arasında kısa süreli kriz çıktı. Şahan bu talepleri fazla bulduğunu dile getirince Barış, “Partiyi ben hallettim ama önderliğin Avrupa ayağı bu konuda net” yanıtını verdi. Bu cevap, Kandil’in Avrupa yapılanmasının sürece doğrudan müdahil olduğunu açıkça ortaya koydu.
100 MİLYON DOLAR AKTARILDI
Tüm bu görüşme, organizasyon ve koordinasyonların ardından yapılan toplam para aktarımının 100 milyon doları aştığı tahmin ediliyor. 20 milyon dolarlık ilk Bitcoin transferinin ardından Azad Barış, 80 milyon dolar daha talep etti. Resul Emrah Şahan bu talebi “Başkan Bey halledecek” diyerek kabul etti. DEM Parti’ye İstanbul’da bazı ilçe belediyelerinde yönetim kadroları, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı gibi kritik pozisyonlar verildi. Özellikle Esenyurt için mutabakat sağlandı. DEM’in talepleri doğrultusunda meclis üyeleri listelerine örgütle bağlantılı birçok ismin girdiği, bunlardan en az 18’inin tutuklandığı, diğerlerinin adli süreçlerinin sürdüğü belirlendi.
Kürtlere küfretti
- Tüm bu sürecin merkezinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bulunuyor. “Kent uzlaşısı söyleminin arkasında duran İmamoğlu’nun, Avrupa’daki görüşmelerin finansmanını üstlendiği, partisi adına son kararları verdiği ve para trafiğinin önünü açtığı belgelerle ortaya konuldu. Resul Emrah Şahan ile Mahir Polat arasında geçen bir konuşmada, Polat’ın, İmamoğlu’nun yaşananlardan rahatsız olduğunu ve “Kürtlerin de HDP’nin de önderliğin de a… s…m” diyerek küfür ettiğini aktardığı, ancak yine de “Ne istiyorlarsa ‘Tamam’ deyin, seçimden sonra İSPARK dahil her yerden ayaklarını keseceğim” diyerek geçici iş birliğine onay verdiği ifade edildi.
Kilit isimler Polat ve Ongun
- İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sürecin kilit isimlerinden biri olarak her aşamada yer aldı. Gizli tanık ifadelerine göre, DEM Parti ile yapılan finansal mutabakatın uygulayıcılarından biri de Mahir Polat’tı. Terör örgütüne müzahir DİAYDER üzerinden yapılan işe alımların ve para trafiğinin koordinasyonunu da Polat sağladı. Süreçte adı sıkça geçen bir diğer isim ise İBB İletişim Danışmanı Murat Ongun oldu. Ongun’un evinde yapılan aramada çıkan yüklü miktarda para ve silah, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Ayrıca Ongun’un Resul Emrah Şahan ve Mahir Polat ile sık sık özel görüşmeler gerçekleştirdiği, birçok kritik kararın bu görüşmelerde şekillendiği tespit edildi.
Gizli kasalara da el konuldu
- Soruşturma kapsamında şüphelilerin çeşitli bankalarda özel kasalarının olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Murat Ongun'un 2, reklamcı ve tekstilci Hüseyin Köksal'ın 1 kasasının bulunduğu belirlendi. Firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın 1, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın 2, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın 2, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş'in 1, BVA firması sahibi şüpheli Murat Kapki'nin de 2 kasası olduğu tespit edildi. Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin, banka kasalarına yönelik arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirdiği öğrenildi.