Gündem PKKya 500 milyonluk darbe
VAN

PKK’ya 500 milyonluk darbe

Terör örgütü PKK’nın en büyük finans kaynağı olan uyuşturucu madde ticaretine Van Emniyetinden büyük darbe vuruldu. Yapılan 129’uncu operasyonda bir kamyonun dorsesinin altına gizlenmiş halde bulunan 52 kilogram eroin ile birlikte 10 ayda piyasa değeri 500 milyon lirayı bulan toplam 4 ton 540 kilogram eroin ele geçirildi.

Şahin Şen Yeni Şafak
Polisler, yaptıkları aramada 52 kilogram eroini ele geçirdi.
Polisler, yaptıkları aramada 52 kilogram eroini ele geçirdi.

Terör örgütü PKK’nın finans kaynaklarından olan uyuşturucu ticaretine büyük darbe vuran Van Emniyeti düzenlediği son operasyonda 52 kilogram eroin ele geçirdi. İstanbul’a gitmek için yola çıkan bir tırı durduran Van Emniyeti Narkotik timleri, tırda arama yaptı. Narkotik arama köpeği Alfa dorsenin alt kısmına tepki vermesi üzerine özel bölmeyi bulan polisler, yaptıkları aramada 52 kilogram eroini ele geçirdi.

Tır sürücüsü M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri, uyuşturucu maddenin İstanbul'da kim yada kimlere ulaştırılacağını öğrenmek için çalışma başlattı. Öte yandan Van Emniyet Müdürlüğü’nün 1 Ocak 2018’den bu yana düzenlediği 129 operasyonda toplamda 4 ton 540 kilogram eroin ele geçirildi. Geliri PKK’ya aktarılacak olan eroinin piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon lirayı bulduğu öğrenildi.

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