PKK'ya ayda 10 bin operasyon

Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP’den ardı ardına yapılan “sokak” ve “ittifak” çağrılarının nedenini istatistikler ortaya koydu. Sadece 2021 yılında 110 bini aşkın operasyon yiyen örgüt, 73 elebaşını kaybetti. Eylem yapma kapasitesi sıfırlanan örgüte katılım da 50’nin altına indi.

111 BİN 955 OPERASYON

Güvenlik güçleri terör örgütü PKK’ya 2021 yılında da göz açtırmadı. Emniyet, Jandarma ve güvenlik korucuları, PKK’ya ağır darbeler vurdu. İçişleri Bakanlığı verilerine göre bu yılın ilk 11 ayında 108 bin 986’sı kırsal, 2 bin 969’u şehir olmak üzere toplam 111 bin 955 operasyon yapıldı.

702 TERÖRİST ETKİSİZ

65’i büyük, 340’ı da orta çaplı olan bu operasyonlarda 175’i ölü, 344’ü sağ/yaralı, 183’ü teslim olmak üzere (178’i ikna yoluyla) 702 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerin 11’i kırmızı, 2’si mavi, 4’ü yeşil, 20’si turuncu, 30’u gri listede aranıyordu. Aranan listesi dışında öldürülen 6 sözde yönetici de eklendiğinde, bu yıl 73 PKK elebaşı etkisiz hale getirilmiş oldu.

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GÜNDEM PKK'nın dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören etkisiz hale getirildi

SOFİ NURETTİN ARTIK YOK

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında örgütün Suriye’deki en üst düzey ismi “Sofi Nurettin” kod adlı Nurettin El Muhammed, KCK’nın sözde Sağlık Komitesi Üyesi Suna Taş, sözde Amed Özel Güç Sorumlusu “Bese” kod adlı Aynur Ulagana ile sözde Botan Eyaleti Sorumlusu “Özgür Gabar” kod adlı Fırat Şişman (sağ ele geçirildi) da bulunuyor.

13 ELEBAŞI TEYİT BEKLİYOR

Ayrıca yine bu yıl içinde istihbari çalışmalar sonrası düzenlenen operasyonlarda 13 örgüt elebaşının daha öldürüldüğü tahmin ediliyor. Kırmızı, yeşil ve turuncu listede aranan bu teröristlerin kimlikleri, teyidi sağlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacak. Bugüne kadar etkisiz hale getirilen PKK'lı elebaşı sayısı ise 717.

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Eylem sayısı 3 binlerden 133’e düştü

Terörle mücadelede 2016 yılından bu yana izlenen “ara-bul-yok et” konseptinin iç güvenliğe etkisi de istatistiklere yansıdı. 2015 yılında irili ufaklı 2 bin 817 eylem/saldırı düzenleyen örgüt, konsept değişikliği ile hareket edemez hale geldi. Örgütün eylem sayısı 2016’da 2 bin 495’e, 2017’de 1321’e, 2018’de 917’ye, 2019’da 722’ye, 2020 yılında 331’e, 2021 yılında ise 133’e kadar düştü.

Operasyonlarla yurt içindeki terörist sayısı son 5 yılda büyük noranda geriledi.

Son 180 terörist

Operasyonlarla yurt içindeki terörist sayısı son 5 yılda büyük oranda geriledi. Bu sayı 2016’da 2 bin 800 civarındayken, 2017’de 1995’e, 2018’de 1200’e, 2019’da 875’e, 2020’de 320’ye, 2021’de ise 180’in altına düştü. Yine örgüte katılım da dibe vurdu. 2016’da örgüte 706 kişi katılırken bu sayı 2017’de 161’e, 2018’de 136’ya, 2019’da 130’a, 2020’de 53’e, 2021’de 48’e geriledi.

Sığınaklar dağıtılıyor