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PKK'ya petrolden 300 milyon dolar

Suriye'de Mart 2011'de başlayan halk ayaklanmasının ardından patlak veren çatışmalar 13'üncü yılını tamamlarken sınırlı miktardaki Suriyeli petrolleri hala terör örgütü PYD/PKK'nın elinde. Çatışmaların şiddetlendiği 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne geçen petrol rafinerilerinin büyük çoğunluğu, 2019 yılında ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon Güçleri'nin desteğiyle terör örgütü PYD/ PKK'nın kontrolüne geçti.

İsmail Çoktan
04:00 - 15/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 06:13 - 15/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ülkenin kuzeydoğusunda yoğunlaşan ve en önemlisi Koniko, Omar, Remilan ve Suveydiye olan petrol rafinerilerini kontrol eden terör örgütü PYD, buralardan yıllık 300 milyon dolarlık gelir sağlıyor. Şuanda söz konusu dört büyük rafineriyle birlikte toplam 10 rafineride PYD/PKK tarafından günlük 28 bin varilden fazla petrol üretiliyor. Örgüt, karaborsada varil başına 30 bin dolar civarında bir gelir elde ediyor. Örgütün yıllık geliri ise 300 milyon doları buluyor. Suriye'de iç çatışmaların başladığı 2011 yılı öncesi günlük yıllık 400 bin varillik bir petrol üretimi yapıldığı tahmin ediliyordu. Uluslararası kurumlar, Esed rejiminin kara borsada satmak için bu rakamı az gösterdiğini öne sürse de rafinerilerin el değiştirmesinden sonra günlük üretimin günlük 380 bin varil seviyesinde kalması bu iddiaları yalanlıyor. Diğer ülkelere göre çok daha az petrol kaynağına sahip Suriye'de, dünya petrollerinin yüzde 0.05'i üretiliyordu ancak bu rakam PYD/ PKK çapındaki bir örgüt için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Bu petrol miktarının çoğu PYD/PKK'nın kontrolünde olduğu için petrol gelirlerinin de büyük çoğunluğu örgüte gidiyor.


PYD/PKK PETROLÜ REJİME SATIYOR

El-Cezire'nin ulaştığı verilere göre örgüt, bu petrolün büyük kısmını Esed rejimine satıyor. Rejim ise bu petrolü Akdeniz kıyısındaki Benyas'ta bulunan rafinerilerinde işleyerek savaş makinalarına aktarıyor. Örgüt, kalan kısmı ise kara borsaya ve başta Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Sincar Güçleri olmak üzere ittifak halinde olduğu gruplara aktarıyor. PYD/PKK'nın rejime sattığı petrol, işlediği savaş suçları nedeniyle uluslararası ambargolara maruz kalan rejime adeta can suyu oluyor. Rejim aynı zamanda, İran'a bağlı mezhepçi milis gruplarla birlikte kontrol altında tuttuğu Teym, el-Verd, Şula ve el-Şamitiyya rafinerilerinde günlük 18 bin varile ulaşan bir üretim yapıyor. Bu üretimden elde edilen petrol de işlenerek rejim ve milis gruplar tarafından kullanılıyor.


#Suriye
#PKK
#petrol
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