PKK'ya petrolden 300 milyon dolar

Ülkenin kuzeydoğusunda yoğunlaşan ve en önemlisi Koniko, Omar, Remilan ve Suveydiye olan petrol rafinerilerini kontrol eden terör örgütü PYD, buralardan yıllık 300 milyon dolarlık gelir sağlıyor. Şuanda söz konusu dört büyük rafineriyle birlikte toplam 10 rafineride PYD/PKK tarafından günlük 28 bin varilden fazla petrol üretiliyor. Örgüt, karaborsada varil başına 30 bin dolar civarında bir gelir elde ediyor. Örgütün yıllık geliri ise 300 milyon doları buluyor. Suriye'de iç çatışmaların başladığı 2011 yılı öncesi günlük yıllık 400 bin varillik bir petrol üretimi yapıldığı tahmin ediliyordu. Uluslararası kurumlar, Esed rejiminin kara borsada satmak için bu rakamı az gösterdiğini öne sürse de rafinerilerin el değiştirmesinden sonra günlük üretimin günlük 380 bin varil seviyesinde kalması bu iddiaları yalanlıyor. Diğer ülkelere göre çok daha az petrol kaynağına sahip Suriye'de, dünya petrollerinin yüzde 0.05'i üretiliyordu ancak bu rakam PYD/ PKK çapındaki bir örgüt için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Bu petrol miktarının çoğu PYD/PKK'nın kontrolünde olduğu için petrol gelirlerinin de büyük çoğunluğu örgüte gidiyor.