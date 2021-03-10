Gündem PKKya üye olmak gerekçesiyle 7 yıl ceza almıştı CHPli Osman Kurum İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı
ANKARA

PKK'ya üye olmak gerekçesiyle 7 yıl ceza almıştı: CHP'li Osman Kurum İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı

PKK'ya üye olmak gerekçesiyle 7 yıl ceza almıştı: CHP'li Osman Kurum İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı

PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Gebze Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

Haber Merkezi AA
Osman Kurum
Osman Kurum

İçişleri Bakanlığı, PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Gebze Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum'u görevinden uzaklaştırdı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Şubat 2021'de Kurum'u "PKK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkemenin kararına istinaden Gebze Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

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