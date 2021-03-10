PKK'ya üye olmak gerekçesiyle 7 yıl ceza almıştı: CHP'li Osman Kurum İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı

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Doğu Anadolu'da akşam saatlerinden sonra kuvvetli kar bekleniyor: 20-40 santimetreye ulaşabilir

Doğu Anadolu'da bugün akşam saatlerinden sonra kuvvetli kar tahmin ediliyor. Karın Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari ve Van'ın kuzey kesimlerinde 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor.