PKK’ya yardım suçunu işledi

Savcılıkta İmamoğlu’na “Kent Uzlaşısı” ve soruşturmanın şüphelilerden Azad Barış’la bağlantıları soruldu. 2018 Aralık ayında İBB Başkan adayı olarak Millet İttifakı tarafından ilan edildiğini belirten İmamoğlu, “

O dönemde İstanbul’da Millet İttifakı’nı temsil eden CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den izin alarak, ‘Millet İttifakı adayıyım bunu elbette söyleyeceğim ama müsaadenizle buradan İstanbul İttifakı adayı olduğumu ifade etmek isterim. Bu anlayış ile ileride bütün ülkemizde Türkiye İttifakı’nı temsil etmemiz gerekir’ dedim. ‘Kent Uzlaşısı’ ifadesinin DEM Parti söylemi olduğunu biliyorum

” dedi. Ayrıca “

Azad Barış’la tanıştığım yaklaşık 7 yıl içerisinde sohbet ya da toplantıların hemen hemen tamamında DEM Partili bir kısım milletvekillerinin de olduğu buluşmalar yaptım

” diyen İmamoğlu’nun