PKK’ya yardım suçunu işledi

Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu hakkındaki terör soruşturmasında da önemli tespitler yer aldı.
Savcılıkta İmamoğlu’na “Kent Uzlaşısı” ve soruşturmanın şüphelilerden Azad Barış’la bağlantıları soruldu. 2018 Aralık ayında İBB Başkan adayı olarak Millet İttifakı tarafından ilan edildiğini belirten İmamoğlu, “
O dönemde İstanbul’da Millet İttifakı’nı temsil eden CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den izin alarak, ‘Millet İttifakı adayıyım bunu elbette söyleyeceğim ama müsaadenizle buradan İstanbul İttifakı adayı olduğumu ifade etmek isterim. Bu anlayış ile ileride bütün ülkemizde Türkiye İttifakı’nı temsil etmemiz gerekir’ dedim. ‘Kent Uzlaşısı’ ifadesinin DEM Parti söylemi olduğunu biliyorum
” dedi. Ayrıca “
Azad Barış’la tanıştığım yaklaşık 7 yıl içerisinde sohbet ya da toplantıların hemen hemen tamamında DEM Partili bir kısım milletvekillerinin de olduğu buluşmalar yaptım
” diyen İmamoğlu’nun
1 Ocak 2018 ile 26 Şubat 2025 arasında terör suçlarından adli kaydı olan 138 kişiyle iletişiminin olduğu kayda geçti.
TEHDİTLER SAVURDU
TEHDİTLER SAVURDU
İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında İstanbul Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararındaki tespitler de dikkat çekti. İmamoğlu, burada
“Hepsi benim için çöp niteliğindedir. Yaptıkları bu iş ve işlemler ülkemizin adalet sistemine atılmış bir bombadır. Tahribatı büyük olacaktır. Yazdıkları her sayfa çöp niteliğindedir. Benim milletime, vatanıma, bayrağıma olan sevgimi, bağlılığımı ölçecek, aşağılayacak ya da terörle iltisaklı olacak diyecek kişi anasının karnından doğmadı
” dedi. Şüphelilerin örgütün hareketlerini kolaylaştıran ve yaşantısını sürdürmeye yönelik eylemlere iştirak ederek üzerlerine atılı “PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri” belirtilen hakimlik kararında, MASAK raporları, tanık beyanları, HTS raporları, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin üzerine atılı suçu işledikleri hususunda kuvvetli suç şüphesinin olduğu aktarıldı.
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