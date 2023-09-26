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PKK/YPG'nin eş zamanlı sızma girişimi geri püskürtüldü

Tel Rıfat ve Münbiç ilçelerinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyinde Suriye Milli Ordusunun (SMO) cephe hatlarına eş zamanlı sızma girişimleri püskürtüldü, 1 SMO mensubu hayatını kaybetti.

09:01 . 26/09/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler, işgal ettikleri Tel Rıfat ve Münbiç'ten güvenli bölgelerdeki 3 noktaya eş zamanlı sızma girişiminde bulundu.

Türkiye sınırındaki Azez ilçesinin güneyinde bulunan Kelcibrin ve Tuveys köyü ile Bab ilçesinin doğusunda yer alan Çatal köylerinde cephe hattına sızmaya çalışan teröristler, nöbet tutan SMO mensuplarıyla çatıştı.

Sızma girişimleri püskürtülürken, çatışmalarda 1 SMO mensubu yaşamını yitirdi, 2'si de yaralandı.

Çatışmalarda kayıplar veren PKK/YPG'li teröristler çekilmek zorunda kaldı.

Teröristler, sızmaya çalıştıkları bölgelere ayrıca karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Terör örgütü PKK/YPG, 7 yılı aşkın süredir işgalinde tuttuğu Tel Rıfat ve Münbiç'ten SMO cephe hatlarına sızma girişimlerinde bulunuyor.



#PKK/YPG
#SMO
#suriye
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