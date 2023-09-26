PKK/YPG'nin eş zamanlı sızma girişimi geri püskürtüldü

Terör örgütünün baskısı altındaki Arap aşiretleri, Deyrizor ilinin doğusunda PKK/YPG'ye karşı yeniden operasyon başlattı. Ziyben, Tayyane ve Muhammediyye köylerinde şiddetli çatışmalar yaşanırken terör örgütü PKK/YPG, Arap aşiretlerinin Deyrizor'daki operasyonunun yayılmasını önlemek için bazı köyler için "sokağa çıkma yasağı" getirdi.