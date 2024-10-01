Plajda kumların altında kaldı

Antalya’da 8 yaşındaki Ezgi Yavuz ve Ahmet Serdar Ünver, plajda oyun oynarken tepecikten kayan kumun altında kaldı. Acı olayda nefes borusuna kum kaçan küçük Ezgi kurtarılamadı, Ahmet Serdar ise hastanede tedavi görüyor.
Antalya’da plajda oyun oynayan 8 yaşındaki Ezgi Yavuz ile Ahmet Serdar Ünver, kayan kum tepeceğinin altında kaldı. Olayda, nefes borusuna kum kaçan küçük Ezgi kurtarılamadı, Ahmet Serdar ise hastanede tedavi altına alındı. Olay, önceki gün Antalya’nın Kumluca ilçesi Obalar mevkisinde meydana geldi. Öğretmen Emrah Yavuz, hemşire eşi Gülsüm Yavuz ve kızları ile birlikte hafta sonu Antalya’nın Kumluca ilçesinde bulunan babasının yanına gitti. Yakınları ile birlikte Obalar mevkisinde denize giden Yavuz ailesinin 8 yaşındaki kızları Ezgi Yavuz, kendisi ile aynı yaştaki akrabalarının çocuğu Ahmet Serdar Ünver ile birlikte plajda dalgaların oluşturduğu kum tepeciğinin yakınında oynamaya başladı.
NEFES BORUSUNA KUM KAÇTI
Bu sırada tümsekleşen kumluk alan Ezgi ve Ahmet Serdar’ın üzerine devrildi. Durumu fark eden aile çocuklarını kumun altından çıkartarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ezgi ve Ahmet Serdar hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen nefes borusuna kum kaçan Ezgi kurtarılamadı. Ahmet Serdar’ın ise tedavisi devam ediyor.
‘Güle güle kızım’ diyerek el salladı
- İlköğretim 3’üncü sınıf öğrencisi olan Ezgi Yavuz’un ölüm haberini alan yakınları fenalık geçirdi. Ezgi'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından babası Emrah Yavuz ve yakınlarına teslim edildi. Küçük Ezgi'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Uncalı Mezarlığı'na götürüldü. Cenazenin teslimi sırasında Emrah Yavuz’un ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Bir yakınının yardımıyla yürüyebilen Emrah Yavuz, cenaze aracının arkasından ağlayarak “Böyle mi olacaktı kuzum. Böyle mi ayrılacaktık. Güle güle kızım” diyerek el salladı.