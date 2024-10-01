logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Gündem
Plajda kumların altında kaldı

Plajda kumların altında kaldı

04:001/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Antalya’da 8 yaşındaki Ezgi Yavuz ve Ahmet Serdar Ünver, plajda oyun oynarken tepecikten kayan kumun altında kaldı. Acı olayda nefes borusuna kum kaçan küçük Ezgi kurtarılamadı, Ahmet Serdar ise hastanede tedavi görüyor.

Antalya’da plajda oyun oynayan 8 yaşındaki Ezgi Yavuz ile Ahmet Serdar Ünver, kayan kum tepeceğinin altında kaldı. Olayda, nefes borusuna kum kaçan küçük Ezgi kurtarılamadı, Ahmet Serdar ise hastanede tedavi altına alındı. Olay, önceki gün Antalya’nın Kumluca ilçesi Obalar mevkisinde meydana geldi. Öğretmen Emrah Yavuz, hemşire eşi Gülsüm Yavuz ve kızları ile birlikte hafta sonu Antalya’nın Kumluca ilçesinde bulunan babasının yanına gitti. Yakınları ile birlikte Obalar mevkisinde denize giden Yavuz ailesinin 8 yaşındaki kızları Ezgi Yavuz, kendisi ile aynı yaştaki akrabalarının çocuğu Ahmet Serdar Ünver ile birlikte plajda dalgaların oluşturduğu kum tepeciğinin yakınında oynamaya başladı.


NEFES BORUSUNA KUM KAÇTI

Bu sırada tümsekleşen kumluk alan Ezgi ve Ahmet Serdar’ın üzerine devrildi. Durumu fark eden aile çocuklarını kumun altından çıkartarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ezgi ve Ahmet Serdar hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen nefes borusuna kum kaçan Ezgi kurtarılamadı. Ahmet Serdar’ın ise tedavisi devam ediyor.

‘Güle güle kızım’ diyerek el salladı

  • İlköğretim 3’üncü sınıf öğrencisi olan Ezgi Yavuz’un ölüm haberini alan yakınları fenalık geçirdi. Ezgi'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından babası Emrah Yavuz ve yakınlarına teslim edildi. Küçük Ezgi'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Uncalı Mezarlığı'na götürüldü. Cenazenin teslimi sırasında Emrah Yavuz’un ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Bir yakınının yardımıyla yürüyebilen Emrah Yavuz, cenaze aracının arkasından ağlayarak “Böyle mi olacaktı kuzum. Böyle mi ayrılacaktık. Güle güle kızım” diyerek el salladı.


Oyuncu Bekir Aksoy Gazze'deki katliamlara sessiz kalanlara sert tepki gösterdi

Terör devleti İsrail, Gazze'de 1 seneyi aşkın süredir masum Filistinlilere katliamlar yapıyor. Katillere, dünyanın dört bir yanından 'soykırımı durdur' çağrıları gelmesine rağmen işgalciler, bir gün bile masum sivillerin üzerine bombalar yağdırmaktan geri adım atmadı. Vicdanlı sanatçılardan da soykırıma tepkiler çığ gibi büyüyor. Oyuncu Bekir Aksoy, dün akşam Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına katıldı. Programda Aksoy, soykırıma karşı tepki göstermeyip, uzak durma taraftarı olanlara sert tepki gösterdi. Bekir Aksoy, "Bana göre 'Biz buna karışmayalım, uzak duralım, bizim meselemiz değildir' cümlelerini kullanmak insanlığı satmaktan başka bir şey değildir. Son derece samimiyetten uzaktır. Türklerin yüzyıllardır duruşu mazlumun yanında durmaktır. Osmanlı'dan gelen duruşun karşılığının öyle olması gerekiyor. İsrail'de bile protestolar var. Biz dinen ve coğrafi olarak bu kadar yakınken nasıl karşı durabiliriz? Aksi söylemleri son derece samimiyetsiz ve zavallıca buluyorum." ifadeleriyle, hem toplumun Gazze'deki katliamlara tepki göstermesi gerektiğini hem de Osmanlı döneminden beri Türklerin mazlumun yanında olduğunu vurguladı.



#ezgi yavuz
#ahmet serdar ünver
#toplum

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs ve kredi başvuru takvimi açıklandı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?