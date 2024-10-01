Plajda kumların altında kaldı

Terör devleti İsrail, Gazze'de 1 seneyi aşkın süredir masum Filistinlilere katliamlar yapıyor. Katillere, dünyanın dört bir yanından 'soykırımı durdur' çağrıları gelmesine rağmen işgalciler, bir gün bile masum sivillerin üzerine bombalar yağdırmaktan geri adım atmadı. Vicdanlı sanatçılardan da soykırıma tepkiler çığ gibi büyüyor. Oyuncu Bekir Aksoy, dün akşam Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına katıldı. Programda Aksoy, soykırıma karşı tepki göstermeyip, uzak durma taraftarı olanlara sert tepki gösterdi. Bekir Aksoy, "Bana göre 'Biz buna karışmayalım, uzak duralım, bizim meselemiz değildir' cümlelerini kullanmak insanlığı satmaktan başka bir şey değildir. Son derece samimiyetten uzaktır. Türklerin yüzyıllardır duruşu mazlumun yanında durmaktır. Osmanlı'dan gelen duruşun karşılığının öyle olması gerekiyor. İsrail'de bile protestolar var. Biz dinen ve coğrafi olarak bu kadar yakınken nasıl karşı durabiliriz? Aksi söylemleri son derece samimiyetsiz ve zavallıca buluyorum." ifadeleriyle, hem toplumun Gazze'deki katliamlara tepki göstermesi gerektiğini hem de Osmanlı döneminden beri Türklerin mazlumun yanında olduğunu vurguladı.