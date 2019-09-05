Gündem Polis baskınında Türk kahvesi yapıp içtiler
ANKARA

Polis baskınında Türk kahvesi yapıp içtiler

Ankara'da bir apartman dairesinde ruhsatsız muayenehanede yabancılara olumsuz koşullarda sağlık hizmeti sundukları belirlenen 3 kişi yakalandı. Kendisini doktor olarak tanıtan Suriyeli kadının, kendi evini "merdiven altı" muayenehane olarak kullandığı babasının evini ise ecza deposuna çevirdiği belirlendi. Aramalarda ele geçirilen tıbbi cihazlar ve çok sayıda ilaca el konulurken şüphelilerin kendileri için Türk kahvesi yapıp içmeleri dikkati çekti.

Haber Merkezi AA
Evini kaçak muayenehaneye çeviren aile polis baskını sırasında Türk kahvesi yapıp içti.
Evini kaçak muayenehaneye çeviren aile polis baskını sırasında Türk kahvesi yapıp içti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Kültür ve Emtia Büro Amirliği ile Altındağ İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız muayenehane işletildiği bilgisi üzerine Bağlariçi Mahallesi'ndeki bir adrese baskın düzenledi.

Apartman dairesini muayenehaneye dönüştürerek bölgede yaşayan Suriyelilere hizmet veren biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Suriye uyruklu şüphelilerden Hasne Haşur, polislere ülkesinde doktor olduğunu ve evinde bulunan tıbbi cihazlar ile ilaçları kendisinin kullandığını iddia etti.

AA
Yapılan aramada eve zulalanmış tıbbi malzemeler bulundu.

Polis arama yaparken şüpheliler Türk kahvesi içti

  • Hem hijyen hem de fiziki olarak gerekli koşulları taşımayan ve muayenehane olarak kullanılan dairede polisler tarafından yapılan aramalar sırasında şüphelilerin kendileri için Türk kahvesi yapıp içmeleri dikkati çekti.

AA
Yapılan aramada eve zulalanmış tıbbi malzemeler bulundu.

Baskın sırasında bir kişinin elinde poşetlerle muayenehane olarak kullanılan evin yan dairesine geçip kapıyı kapatması üzerine şüphelenerek içeri giren polis ekiplerinin aramalarında kendisini doktor olarak tanıtan kadının evini "merdiven altı muayenehane" olarak kullandığı, babasının evi olan yan daireyi ise ecza deposuna çevirdiğini belirledi.

AA
Yapılan aramada eve zulalanmış tıbbi malzemeler bulundu.

İki dairede yapılan aramada, tıbbi cihazlar ve aralarında reçeteyle alınabilecek hapların da bulunduğu çok sayıda ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

AA
Yapılan aramada eve zulalanmış tıbbi malzemeler bulundu.

AA
Yapılan aramada eve zulalanmış tıbbi malzemeler bulundu.
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