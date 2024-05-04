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Polise saldıran 1 Mayıs provokatörleri hakkında yeni gelişme: 52 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polislere taş ve sopayla saldıran 65 şüpheli gözaltına alınmıştı. Savcılıkta işlemleri tamamlanan şüphelilerden 52'si çeşitli suçlardan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

19:45 - 4/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 20:48 - 4/05/2024 Cumartesi
AA
1 Mayıs'ı bahane eden provokatörler polise taş ve sopalarla saldırmıştı.
1 Mayıs'ı bahane eden provokatörler polise taş ve sopalarla saldırmıştı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 65 şüpheliden 52'si, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere saldırıda bulundukları için gözaltına alınan 65 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 52'si "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kamu görevlisine direnmek" suçlarından tutuklama talebiyle, 13 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan gösterilerde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince daha sonra kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilen 30 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolünün ardından 65 şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.



#1 Mayıs
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#Taksim
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