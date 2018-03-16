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Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 Polis Koleji Sınavında usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 49 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı, 24 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Gözaltına alınan kişilerin 2009 Polis Koleji Sınavına giren eski öğrenciler olduğu ve soruları önceden temin ettikleri iddia edildi.

Haber MerkeziAA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmaları kapsamında, Polis Koleji Sınavlarına yönelik incelemeleri devam ediyor.

Bu kapsamda, 2009 Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük yaptığı tespit edilen 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karara istinaden harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 24 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

  • Önceden belirlenen adreslere yönelik operasyonlarda 20'ye yakın şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin 2009 Polis Koleji Sınavına giren eski öğrenciler olduğu ve soruları önceden temin ettikleri iddia edildi.

Gözaltında alınan şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek, işlemlerine başlandığı öğrenildi.

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