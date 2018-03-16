Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 Polis Koleji Sınavında usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 49 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı, 24 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Gözaltına alınan kişilerin 2009 Polis Koleji Sınavına giren eski öğrenciler olduğu ve soruları önceden temin ettikleri iddia edildi.

Haber Merkezi 16 Mart 2018, 10:59 Son Güncelleme: 16 Mart 2018, 11:39 AA