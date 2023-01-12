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BURSA

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: Bir ölü dört yaralı

Bursa'da, polisten kaçarken park halindeki minibüse çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi AA
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: Bir ölü dört yaralı
Otomobil, park halindeki 16 SST 68 plakalı minibüse çarptı.

Osmangazi ilçesi Gençosman Kavşağı'ndaki uygulama noktasına, 16 LV 796 plakalı otomobille gelen sürücü T.A, "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başlayınca polis ekiplerince takibi alındı.

Kent merkezinde yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonrası Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi'ne ulaşan otomobil, park halindeki 16 SST 68 plakalı minibüse çarptı.

Kazada, otomobilde sıkışan sürücü T.A, E.K, O.T, H.Y. ve Ertan Kara (28) yaralandı. Bu kişiler, olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartıldı.

Sağlık ekipleri, durumu ağır olan Kara'ya kurtarma çalışmaları sırasında hem araçta hem de çıkartıldıktan sonra kalp masajı yaptı.

Yaralılar daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi.

Ertan Kara, özel hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavisi sürüyor.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: Bir ölü dört yaralı
FOTOĞRAF 18
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Kaza saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Eğitim Caddesi üzerinde meydana geldi.
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Osmangazi ilçesi Gençosman Kavşağında denetim yapan trafik polisleri, Timur Arif yönetimindeki 16 LV 796 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.
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Timur Arif, otomobille olay yerinde kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine trafik ekipleri, içerisinde 5 kişinin bulunduğu şüpheli aracı takip etti.
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Yaşanan takip sırasında Arifin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Eğitim Caddesinde önce kaldırıma, ardından da park halindeki 16 SST 68 plakalı minibüse çarparak durabildi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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. Kazanın ardından sürücü Timur Arif kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, Emre K. (25), Ozan T. (25), Hakan Y. (25) ve Ertan Kara (28) otomobil içerisinde sıkıştı.
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İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada sağlık ekipleri durumu ağır olan Ertan Karaya dakikalarca kalp masajı yaptı.
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İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
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Durumu ağır olan Ertan Kara, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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Yapılan sorgulamada, polisten kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü Timur Arifin ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: Bir ölü dört yaralı
Bursa'da, denetim yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçarken park halindeki minibüse çarptı. Kazada, sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobildeki bir kişi öldü, dört kişi de yaralandı.


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