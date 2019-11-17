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Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Pendik’te pompalı tüfekli saldırgan, girdiği markette art arda tetiğe basarak dehşet saçtı. ‘Kız verme’ tartışması nedeniyle yaşanan olayda 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Polis aracıyla olay yerinden götürülen zanlıya saldırmak isteyen vatandaşlar nedeniyle arbede yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saldırıya uğrayanların yakınları olay yerine gelerek izdihama sebep oldu. Kalabalığa polis müdahale etti.
Saldırıya uğrayanların yakınları olay yerine gelerek izdihama sebep oldu. Kalabalığa polis müdahale etti.

İstanbul Pendik’te pompalı tüfekli saldırgan, bir markette art arda tetiğe basıp dehşet saçtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Olay, Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde dün saat 10.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Ahmet Önal, kendisine kız vermedikleri gerekçesiyle tartıştığı akrabalarının marketine pompalı tüfekle geldi. Silahlı şahıs buradaki kişilerin üzerine art arda ateş açtı. Kurşunların hedefi olan kızın babası Orhan Yılmaz, genç kız Rabia Yılmaz, ve Ahmet Yılmaz hayatını kaybederken, Ayhan Yılmaz ise yaralandı.

Ahmet Önal

ZIRHLI ARAÇLA GÖTÜRÜLDÜ

  • Orhan Yılmaz
  • ***
  • Rabia Yılmaz
  • ***
  • Ahmet Yılmaz
  • İhbar üzerine olay yerine özel harekat ekipleri, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis saldırgan Ahmet Önal’ı kullandığı pompalı tüfekle apartmanda gözaltına aldı. Ekipler, bir süre apartmanda beklettiği saldırganı, zırhlı polis aracıyla Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Bu sırada vatandaşlar, araca su şişeleri ve taş attı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlı, sorgulanmak üzere Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine gönderildi.
  • Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz’ın cenazeleri evden alınarak Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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